Presidenta de Surinam llegó a República Dominicana; se reunirá con Abinader el lunes

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, arribó la mañana de este sábado a la República Dominicana para cumplir una agenda oficial que se extenderá hasta el martes 2 de junio.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la jefa de Estado recibió los honores de protocolo correspondientes a su investidura, a cargo del Cordón Presidencial del Regimiento de la Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.

La recibió una comisión de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el embajador dominicano en Guyana, con acreditación concurrente en Surinam, Ernesto Torres, y el embajador Francisco Cantizano, director de Ceremonial de Estado y Protocolo. También estuvo presente el director de Prensa de la Presidencia, Carlos Alberto Caminero.

Acompañan a la mandataria, entre otros, los ministros de Relaciones Exteriores, Melvin Bouva, y de Transporte, Comunicaciones y Turismo, Raymond Landveld.

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Agenda conjunta el lunes 1 de junio

Tras cumplir actividades privadas durante el fin de semana, Geerlings-Simons será recibida formalmente el lunes 1 de junio por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. El recibimiento protocolar con honores militares está previsto para las 10:30 de la mañana en la escalinata frontal de la sede del Poder Ejecutivo.

A las 11:00, ambos mandatarios sostendrán una audiencia bilateral privada, seguida a las 11:30 por una reunión plenaria entre las delegaciones oficiales de los dos países en el Salón del Consejo de Gobierno.

A las 12:30 de la tarde está programada la firma de instrumentos bilaterales y la emisión de una declaración conjunta en el Salón de Embajadores. Posteriormente, las delegaciones compartirán un almuerzo en el Salón Verde.

A las 3:00 de la tarde, la presidenta de Surinam depositará una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en un acto que encabezará junto al canciller dominicano Roberto Álvarez.

Actividades del martes 2 de junio

El martes, a partir de las 10:00 de la mañana, Geerlings-Simons se reunirá de forma privada con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Posteriormente, ambas cámaras legislativas se reunirán en sesión conjunta en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional para una jornada de discursos oficiales en la que intervendrá la mandataria surinamesa.

La salida de la presidenta y su comitiva está programada para las 4:50 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de las Américas "José Francisco Peña Gómez".

Relaciones bilaterales en alza

La visita se produce en un momento de dinamismo en las relaciones entre ambos países. En octubre de 2023, los dos gobiernos suscribieron cuatro memorandos de entendimiento en el Palacio Nacional, en áreas estratégicas como energía, agricultura, industria de hidrocarburos y servicios aéreos, con el objetivo de fomentar la cooperación bilateral y ampliar el comercio mutuo.

Más recientemente, el pasado 15 de abril, el canciller Álvarez y el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo como pilares del desarrollo sostenible de ambas naciones.

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