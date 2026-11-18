La Policía Nacional de Haití (PNH) investiga más de 18,000 transacciones financieras sospechosas realizadas durante 72 horas mediante las plataformas NatCash y MonCash, por su posible vinculación con grupos armados.

En un comunicado divulgado el martes 17 de noviembre, la institución informó que sus servicios de inteligencia detectaron transferencias desde números telefónicos presuntamente asociados con integrantes de pandillas hacia destinatarios en distintos puntos del país. Cada operación habría movilizado entre 5,000 y 15,000 gourdes.

Las autoridades investigan si los movimientos corresponden a posibles operaciones de lavado de activos, ocultamiento de fondos y financiamiento de organizaciones criminales. También analizan si pudieron utilizarse para obstaculizar los operativos de seguridad y facilitar la reorganización de grupos armados.

La Policía Nacional de Haití (PNH) investiga más de 18,000 transacciones financieras sospechosas.

La Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), junto con los servicios de inteligencia, trabaja para identificar a los remitentes, beneficiarios y posibles responsables de las operaciones.

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Hasta el momento, la PNH no ha precisado el monto total movilizado, identificado públicamente a los involucrados ni informado sobre detenciones. Tampoco ha confirmado que los fondos fueran utilizados para actividades delictivas.

La institución no atribuyó responsabilidad a NatCash ni a MonCash, plataformas de dinero móvil utilizadas para realizar transferencias y pagos en Haití.

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