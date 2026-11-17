La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,470 haitianos en condición migratoria irregular y deportó a 1,309 ciudadanos extranjeros durante una jornada de operativos realizada este lunes en distintas localidades de la República Dominicana.

Las intervenciones abarcaron el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y 21 provincias, incluyendo sectores urbanos, vías públicas y puntos de control fronterizo.

Según el informe de la institución, los extranjeros deportados fueron procesados y trasladados a su país de origen a través de diferentes pasos fronterizos, debido a que no portaban documentos que acreditaran su estatus migratorio regular en territorio dominicano.

Provincias con más detenciones

Dajabón encabezó las demarcaciones con mayor cantidad de extranjeros detenidos, con 243 casos, seguida de Santo Domingo, con 128; Elías Piña, con 125; Valverde, con 123; y Santiago, con 100.

Los operativos también se desarrollaron en La Vega, Hermanas Mirabal, Duarte, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, Pedernales, Independencia, Montecristi, Barahona, Bahoruco, Peravia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y Samaná.

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En el Gran Santo Domingo, las autoridades intervinieron sectores como Manoguayabo, Los Frailes, Ciudad Juan Bosch y el Hipódromo, así como distintas localidades del Distrito Nacional.

Las labores fueron ejecutadas por agentes de la DGM, con el apoyo de efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional (PN) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).