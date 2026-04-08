La Policía Nacional puso a disposición de la ciudadanía un mapa interactivo con los contactos directos de sus directores regionales y organismos de respuesta, como parte de las medidas para fortalecer la atención ante emergencias provocadas por las lluvias que afectan gran parte del país.

La iniciativa busca facilitar una comunicación más ágil entre la población y las autoridades, en un contexto marcado por inundaciones registradas en sectores del Gran Santo Domingo y otras provincias durante este miércoles 8 de abril.

Importancia del mapa interactivo

La institución destacó que esta herramienta digital permitirá canalizar reportes de manera más rápida, contribuyendo a una respuesta oportuna frente a situaciones de riesgo.

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Asimismo, recordó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 se mantiene activo, junto a los canales institucionales, para atender casos de personas en peligro, vehículos varados, crecidas de ríos y otras eventualidades derivadas de las condiciones climáticas.

Recomendación de la Policía Nacional

La Policía exhortó a la población a hacer uso responsable de estos mecanismos, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informada a través de las vías oficiales.

La medida forma parte de las acciones preventivas implementadas para mitigar los efectos de las lluvias y reforzar la seguridad ciudadana en momentos de contingencia.

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