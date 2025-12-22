La Policía Nacional defendió este domingo la actuación de sus agentes durante una intervención policial realizada el pasado viernes en la avenida Duarte, donde fueron detenidas cuatro modelos dominicanas residentes en Estados Unidos que posteriormente denunciaron haber sido maltratadas.

La institución sostuvo que los agentes actuaron conforme a protocolos de prevención, ante la sospecha de un posible caso de trata de personas o explotación sexual, debido a las condiciones en que se desplazaban las mujeres en un vehículo de transporte por aplicación (Uber) durante la noche.

Según la versión oficial, el vehículo fue detenido porque el conductor no portaba identificación, y ninguna de las mujeres tenía documentos al momento del abordaje, lo que motivó la verificación inicial.

La Policía explicó que el área donde ocurrió el hecho es considerada una zona de alto riesgo, históricamente vinculada a redes de explotación sexual, lo que activó los procedimientos habituales de control y protección.

Indicó que los agentes preguntaron a las mujeres si se encontraban allí por voluntad propia o bajo algún tipo de coacción, aclarando que este tipo de cuestionamientos forman parte del protocolo y no constituyen una ofensa.

La entidad agregó que la presencia de supuestos promotores y el hecho de que las mujeres fueran extranjeras incrementó las sospechas, debido a modalidades conocidas en las que víctimas son trasladadas sin documentos.

La Policía Nacional aseguró que no hubo maltrato, arresto ni traslado a destacamentos, y que la actuación se limitó a una verificación preliminar en el lugar.

Señaló que el caso no derivó en una investigación formal, pero que respondió a las denuncias mediante un comunicado oficial y la divulgación de material audiovisual captado por las cámaras corporales de los agentes, como parte de su política de transparencia institucional.

Víctimas de "maltrato policial"

Por su parte, las modelos Anyelina Rosa, Hiandra Martínez, Lineisy Montero y Melanie Pérez denunciaron que fueron víctimas de maltrato policial durante la madrugada del viernes.

A través de un video en redes sociales, relataron que se desplazaban en un Uber desde un restaurante en Santo Domingo hacia su hotel en la Ciudad Colonial cuando el vehículo fue detenido alrededor de las 12:45 de la medianoche.

Según su testimonio, dos hombres y una mujer, presuntamente agentes policiales, mantuvieron una actitud hostil y amenazante, pese a que explicaron ser modelos internacionales que participaban en actividades por el 60 aniversario de la firma del diseñador Óscar de la Renta.

Las jóvenes indicaron que, al no portar cédulas dominicanas, ofrecieron mostrar fotografías de sus pasaportes desde sus teléfonos móviles, lo que no fue aceptado por los agentes.

Afirmaron que, pese a sus explicaciones, los policías mantuvieron una actitud despectiva y llegaron a amenazar con detenerlas, mientras el conductor del vehículo tampoco presentó documentación.

