Organizaciones que componen el Foro Socioeducativo, advirtieron este lunes que el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), depositado por el Gobierno Central en el Congreso de la República, representa una ruptura con la tradición de participación, diálogo y construcción colectiva, además de que debilita la institucionalidad democrática.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que el contexto en el que fue sometido el proyecto no ha favorecido un análisis amplio, informado y participativo por parte de los actores socioeducativos, académicos y de la sociedad en general.

"Una reforma de esta naturaleza exige condiciones que permitan el estudio riguroso del texto, el contraste de argumentos y la incorporación de aportes diversos, acordes con su complejidad y su impacto en el presente y futuro del país", indicó.

Subrayó que esta realidad "refuerza la responsabilidad del Congreso Nacional de habilitar espacios formales, plurales y transparentes de consulta y deliberación, que permitan enriquecer el proyecto y fortalecer su legitimidad democrática".

Aunque el Foro Socioeducativo reconoce que la fusión de entidades públicas podría ser un instrumento legítimo de reforma administrativa, la propuesta presentada aplaza tanto la definición del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como la reforma educativa de fondo, limitándose esencialmente a una reorganización administrativa.

Sobre esto, señaló que el proyecto posterga la definición del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación a una normativa futura e indeterminada; no plantea transformaciones sustantivas del modelo educativo; y redefine de manera implícita el compromiso histórico del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria, al extender su alcance para cubrir también la educación superior y las funciones de ciencia y tecnología.

"Esta ampliación introduce un riesgo real de desfinanciamiento de la educación inicial, básica y media, comprometiendo la sostenibilidad de los avances logrados".

Asimismo, afirmó que la propuesta configura un esquema de gobernanza centralizado, que concentra decisiones estratégicas en el Ministerio de Educación y reduce los espacios efectivos de participación social, al asignar al Consejo Nacional de Educación funciones predominantemente consultivas, debilitando su rol histórico como instancia de deliberación y construcción de consensos.

Finalmente, manifestó que la fusión Minerd–Mescyt constituye una decisión de Estado, de alta complejidad y profundo impacto en el presente y futuro del país, por lo que su análisis y eventual aprobación deben realizarse en coherencia con el espíritu de la Constitución, que reconoce la participación como eje central de la vida democrática.

"El Foro Socioeducativo reafirma su disposición a contribuir, desde el diálogo informado y responsable, a una reforma educativa construida con visión de Estado, apertura al diálogo y respeto por los consensos alcanzados, que responda a las aspiraciones del país y no se limite a reorganizaciones administrativas, sino que fortalezca la institucionalidad democrática y siente las bases de un desarrollo sostenible, inclusivo y orientado al conocimiento".

El Foro Socioeducativo está compuesto por:



Acción Empresarial por la Educación EDUCA

Centro Cultural Poveda (CCPoveda)

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Fe y Alegría

Fundación Brugal

Fundación Inicia Educación

Fundación Sur Futuro

Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP)

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Misión Educativa Lasallista

Plan Internacional

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Universidad Iberoamericana (UNIBE)

