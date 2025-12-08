El abogado Jaime Terrero, representante de Francisco Iván Mina, uno de los detenidos durante la denominada Operación Cobra, afirmó que el plazo de 48 horas para que el Ministerio Público presente la solicitud de medida de coerción vence hoy a las 10:00 de la noche.

El proceso forma parte de la investigación por presunta corrupción administrativa a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que ha derivado en allanamientos, detenciones y la preparación de solicitudes de coerción contra los implicados.

Terrero indicó que, hasta el momento, la defensa no conoce el fundamento técnico de la petición que presentará la Fiscalía.

Señaló que en esta fase solo se discutirán presupuestos de arraigo, no culpabilidad ni inocencia, y que el equipo está preparado para conocer la medida cuando sea depositada.

El abogado dijo además que algunas personas “están colaborando” y que otras han sido dejadas en libertad durante la investigación.

Por otro lado, el abogado Marcelino Vargas afirmó que, según sus informaciones, todavía hay personas que no han sido arrestadas y que deberían estar incluidas en el expediente.

Vargas sostuvo que aún no conocen la solicitud de imposición de medidas y que desconocen la calificación jurídica que el Ministerio Público atribuye a su defendida.

Añadió que el allanamiento en el que participó fue ejecutado por varias unidades policiales y del Ministerio Público, aunque no se le permitió entrar durante la diligencia.

Vargas aseguró que su clienta realizó transacciones “amparadas en la ley 340” y que la defensa presentará pruebas para sostenerlo cuando se conozca la medida.

Hasta ahora, por el caso Senasa se han detenido ocho personas: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; y Ada Ledesma Ubiera.