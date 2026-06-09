La plantación de marihuana desmantelada por las autoridades en una zona montañosa de San José de Ocoa alcanzó un total de 3,533 plantas, con un peso de 3,200 libras, de acuerdo con los resultados del análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La cifra actualiza la información preliminar ofrecida el lunes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando se informó sobre el hallazgo de más de 3,000 plantas durante un operativo conjunto desarrollado por aire y tierra en esa provincia. En la intervención fueron detenidas tres personas, según reportaron las autoridades.

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De acuerdo con la DNCD, además de las plantas cultivadas, los agentes hallaron varios garrafones que contenían marihuana procesada. El organismo indicó que el volumen del sembradío y la extensión del terreno intervenido convierten el caso en uno de los mayores golpes contra el cultivo de marihuana registrados en el país en los últimos años.

Durante la operación también fueron decomisados equipos, prendas de vestir y otros objetos que, según los investigadores, eran utilizados en las labores de procesamiento, empaque y distribución de la droga.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para determinar si existen otras personas vinculadas al cultivo ilegal.

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