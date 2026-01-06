La Escuela Primaria Cristóbalina Batista Tavárez, ubicada en el sector Buenos Aires de Herrera, permaneció sin asistencia estudiantil este martes seis de enero, fecha establecida por el Ministerio de Educación (Minerd) para el reintegro a clases tras las festividades navideñas.

En el plantel solo se encontraba la directora del centro, quien explicó que no existen condiciones para iniciar la docencia debido a trabajos de infraestructura que se realizan en la escuela.

“Aquí no hay condiciones para iniciar hoy las clases, pero están haciendo trabajos de infraestructura y mañana estaremos reintegrándonos”, explicó a Acento.

La directora señaló que, aunque como autoridad administrativa se rige por las disposiciones del Ministerio de Educación (Minerd), reconoció que los docentes suelen acatar las orientaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), por tratarse del gremio que vela por sus derechos laborales.

“La parte administrativa es más por el Minerd, pero los maestros escuchan a la ADP”, indicó.

1 de 4 | Recorrido por barrios populosos del Gran Santo Domingo para conocer sobre la asistencia a clases durante este martes 6 de enero. Foto: © ️ Juan Antonio Guio ACENTO Fecha: 6 enero, 2026

Recordó además que el Reglamento del Estatuto Docente establece que las vacaciones navideñas son de 10 días laborables y subrayó que el seis de enero, Día de los Reyes, forma parte de ese período.

La Escuela Cristóbalina Batista Tavárez cuenta con una matrícula aproximada de 700 estudiantes. Su situación no fue aislada. Durante un recorrido realizado por Acento, se constató que varias escuelas del Gran Santo Domingo permanecían cerradas este martes, pese a la disposición oficial del Minerd.

A nivel nacional, la población estudiantil asciende a unos 2.6 millones de alumnos.

Sin embargo, el llamado al reintegro ha encontrado resistencia en la ADP, que ha advertido que el Ministerio de Educación estaría desconociendo lo establecido en el Reglamento del Estatuto Docente, el cual garantiza a los maestros 10 días laborables de vacaciones con motivo de las festividades navideñas.

