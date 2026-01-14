La pediatra puericultora Josefina Luna advirtió sobre la necesidad urgente de fortalecer la educación y los mecanismos de protección de la niñez, al considerar que las acciones del Estado han sido lentas e insuficientes frente a una problemática que pone en riesgo directo a la población infantil.

Durante una entrevista en el programa Mirada Femenina, Luna explicó que, en el caso de los niños y niñas entre uno a cinco años, es fundamental entrenarlos para que “reconozcan que su cuerpo les pertenece, que nadie debe tocarlo sin consentimiento y que sepan qué hacer si alguien intenta tocarlos en un lugar incorrecto”. También destacó la importancia de enseñarles a mantener una alerta saludable frente a personas desconocidas.

“Si tú los entrenas para que reconozcan que su cuerpo es suyo y qué hacer ante una situación inapropiada, les estás dando herramientas de protección desde temprana edad”, expresó la especialista.

La doctora subrayó además la urgencia de implementar programas de educación sexual en las escuelas, adecuados a cada etapa del desarrollo, y de que los padres y cuidadores también sean instruidos, para poder acompañar y orientar correctamente a los menores.

Caso de la niña Brianna Genao González

En otro aspecto crítico, Luna cuestionó la respuesta institucional ante los casos de desapariciones, señalando que el país carece de herramientas básicas para actuar con rapidez. “Las acciones del Estado han sido muy lentas en la búsqueda de Brianna. Es una situación que está poniendo en riesgo a la población, sobre todo infantil”, afirmó.

A su juicio, la implementación de una Alerta Amber resulta necesaria ante el aumento de desapariciones. Indicó que actualmente no existe un protocolo claro, ni un registro unificado, y que muchas veces es la propia población la que termina organizando las búsquedas.

Las declaraciones fueron ofrecidas en Mirada Femenina

