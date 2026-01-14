De los más de mil desaparecidos en RD, una cuarta parte sigue ilocalizable

Desde el 1 de enero y hasta el 13 de octubre de 2025, se reportó oficialmente la desaparición de 1,054 personas, de las cuales alrededor de una cuarta parte (232) sigue inlocalizable, en tanto que la mayoría englobó a personas finalmente localizadas vivas (655) y la minoría fallecida (59), según cifras difundidas en las últimas horas.

Haciendo una proyección de tendencia, durante todo el año pasado la cifra final de desaparecidos llegó a 1,268, lo que significa que cada día 3,47 personas fueron reportadas como tales ante la autoridad.

Como se aprecia en la gráfica, las desapariciones por sexo casi fueron prácticamente idénticas (521 mujeres y 523 hombres) y por edad la mayoría correspondió a adultos (529), adolescentes (404) y envejecientes (71), y la minoría niños de entre uno y once años de edad (50).

Ayuda exterior y canina

La difusión de estas estadísticas se produjo a la par de la confirmación oficial, por parte de la Policía Nacional, de que agentes estadounidenses de la Oficina Federal de Investigación (FBI) se incorporarán desde este miércoles a la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, que desapareció la tarde del pasado 31 de diciembre en una zona rural de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

Asimismo, un especialista canino que ayudará a la mejor utilización de los perros que ya participan en la búsqueda de la menor guiados por más de medio centenar de efectivos que las autoridades tienen en el área donde desapareció la niña.

Miembros del FBI también se incorporaron a la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida el 6 de marzo de la playa privada de un hotel donde se alojaba en Punta Cana, caso que como el de ahora atrajo la atención de la ciudadanía.

El Consejo Superior del Ministerio Público dispuso a su vez la creación de una Unidad Canina especializada, destinada a apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación de cadáveres, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif).

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, la puesta en marcha de esta unidad contará con el respaldo de agencias internacionales, especialmente en lo relativo a la capacitación y entrenamiento del personal que será asignado a estas funciones.

Asimismo, se ordenó la elaboración de un protocolo que asegure el estricto cumplimiento de la Ley 248-12 sobre Protección Animal, a fin de garantizar el bienestar y cuidado adecuado de los caninos utilizados en estas labores.

Los técnicos del FBI ya impartieron a fiscales y agentes de la Policía Nacional un curso sobre el despliegue de unidades caninas para resolver casos bajo investigación, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las unidades del Ministerio Público.

El taller, titulado “Caninos para la búsqueda de desaparecidos”, se realizó gracias a la cooperación de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL).

ASODOFADE y sistema Alerta Amber

La Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (ASODOFADE), que entre 2022 y inicios de 2025 contabilizó la desaparición de 2,242 personas, ofrece apoyo a las familias y en la difusión de fichas de los extraviados a través de su cuenta de Instagram DesaparecidosRD.

Esta instancia recuerda que no es necesario esperar 24 horas para denunciar cuando se trata de casos de desapariciones de niños o personas vulnerables. Asimismo, que el Congreso Nacional sigue en mora en cuanto a la demandada creación de una ley que cree el sistema de alerta Amber, un mecanismo de prevención y respuesta rápida para la localización de menores de edad y personas vulnerables desaparecidas. Este sistema contempla la activación inmediata de avisos en las primeras horas de reportada una desaparición, un período clave para aumentar las probabilidades de localización exitosa.

