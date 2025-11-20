El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga nuevamente.

“Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha”, expresó.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad advirtió sobre el daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

Asimismo, manifestó que, debido a la lentitud de los tribunales, el exprocurador Jean Alain Rodríguez ha desmentido que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa.

Indicó ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo, al tiempo que dijo, que el intento de dar inicio al juicio de fondo lleva ya 12 audiencias aplazadas, a lo largo de 17 meses, algunas con causas legítimas como la muerte de uno de los abogados, pero la mayoría por recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, quien también se ha dilatado en conocer y decidir los mismos.

Añadió que la observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan.

“Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho”, enfatizó.

Además, Participación Ciudadana señaló que recientemente, el exprocurador alegó que “las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”.

En ese orden, consideró que con las referidas declaraciones el exprocurador pretende desviar las evidencias que ya la entidad ha documentado en sus cuatro informes de observación del proceso, de que imputados y sus abogados han incidentado el proceso, “como es el caso Jean Alain Rodríguez, con el claro objetivo de solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley”.

“Mas allá del tiempo que tomaron las investigaciones y de otros aspectos procesales que corresponden al Ministerio Público, la realidad es que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas que por años se enquistaron en la administración pública. El sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a asociaciones criminales como estas. La única verdad es que en este tipo de casos ha imperado la impunidad”, puntualizó Participación Ciudadana.

“Preservemos los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó.

