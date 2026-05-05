El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, salió al paso este martes de las declaraciones del dirigente Guido Gómez Mazara, quien había advertido sobre posibles retrocesos en materia de democracia interna en el proceso de selección de autoridades partidarias y llamado a la celebración de elecciones abiertas.

"No hay que preocuparse, la vida interna del partido y su unidad están garantizadas", afirmó Paliza, al tiempo que aseguró que las relaciones al interior de la organización viven un buen momento.

El ministro de la Presidencia dijo no haber leído las declaraciones específicas de Gómez Mazara, pero fue categórico al señalar que en el PRM existe un vínculo interno sólido. Paliza fue cuestionado por Acento.com.do durante su recorrido por Las Lilas, en Santo Domingo Este.

"Las relaciones interpartidarias viven un buen momento y no hay ningún riesgo de que en el PRM haya una diferencia tal que pueda afectar ese buen momento que se vive a lo interno del partido".

José Ignacio Paliza

Guido había encendido las alarmas

Las palabras de Paliza llegan en respuesta a los señalamientos que Gómez Mazara —presidente del Consejo Directivo del INDOTEL y figura de peso en el PRM— había hecho públicos en días recientes, en los que advirtió sobre riesgos a la democracia interna del partido y abogó por la realización de elecciones abiertas para la selección de sus nuevas autoridades.

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El dirigente, históricamente defensor del voto universal, directo y secreto dentro del PRM, había planteado además que cualquier acuerdo o decisión política de la organización debe responder a los lineamientos de sus órganos institucionales, y no a posiciones individuales.

En ese mismo contexto, Gómez Mazara había señalado que el presidente Luis Abinader se ha comprometido a mantenerse al margen de las contiendas internas del partido.

"El Presidente (Luis Abinader) se ha comprometido con nosotros a ser independiente, a no involucrarse".

Guido Gómez Mazara

Un debate que no cesa

El intercambio entre ambas figuras reaviva un debate que tiene larga data en el PRM: el de cómo elegir a sus autoridades internas. La tensión entre quienes impulsan una convención de delegados y quienes defienden el voto directo de las bases ha marcado la vida interna del partido en distintos momentos de su historia.

Por ahora, Paliza apuesta por la calma. La unidad, dice, está garantizada.

Video de José Ignacio Paliza

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más