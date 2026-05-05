El dirigente político Guido Gómez Mazara dirigió una comunicación formal al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, y a su secretaria general, Carolina Mejía, en la que expresó preocupación por el rumbo del proceso interno para la selección de autoridades partidarias, advirtiendo sobre posibles retrocesos en materia de democracia interna.

Cuestionamientos al consenso como mecanismo predominante

En la carta, Gómez Mazara reconoce que durante el encuentro celebrado en Jarabacoa en septiembre de 2025 se establecieron lineamientos para definir las reglas de elección dentro del partido. Sin embargo, enfatiza que el compromiso asumido fue priorizar la competencia democrática mediante el voto, dejando el consenso como una herramienta excepcional.

El dirigente advierte que convertir el consenso en norma podría desvirtuar la esencia participativa del partido y limitar el derecho de las bases a elegir libremente a sus representantes.

Alerta sobre la Comisión de Consenso

Gómez Mazara también se refiere a la creación de la Comisión de Consenso, concebida para armonizar posiciones internas, pero plantea el riesgo de que esta iniciativa termine funcionando como un mecanismo para restringir la competencia.

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A su juicio, una “sana intención” podría derivar en prácticas que obstaculicen la democracia interna, favoreciendo acuerdos entre sectores dirigenciales en detrimento de la voluntad mayoritaria expresada a través del voto.

Advertencia sobre repetir errores del pasado

El dirigente hace una reflexión histórica al recordar que el PRM surgió como respuesta a prácticas que, según indica, debilitaron la institucionalidad democrática en organizaciones políticas anteriores. En ese sentido, advierte que recurrir a métodos como la selección mediante delegados o acuerdos cerrados podría representar un retroceso.

Asimismo, señala que este tipo de decisiones podría generar desilusión entre los militantes y afectar la credibilidad del partido ante la ciudadanía.

Llamado a mayor inclusión y representación

En su planteamiento, Gómez Mazara aboga por una estructura más inclusiva dentro del PRM, que garantice representación equitativa de provincias, municipios y la diáspora, así como una mayor participación de jóvenes, mujeres y nuevos liderazgos.

En ese mismo orden destaca la necesidad de fortalecer la formación ideológica y administrativa de los miembros del partido, como parte del compromiso con una gestión pública más eficiente.

Propuesta de una convención abierta

Como conclusión, el dirigente sostiene que la única vía legítima para preservar la coherencia con los principios democráticos de dicho partido es la organización de una convención en la que las bases elijan directamente a sus autoridades.

Mazara advierte que cualquier intento de imponer mecanismos alejados de la competencia abierta podría tener consecuencias políticas, recordando la capacidad del electorado para sancionar a las organizaciones que se apartan de sus principios fundacionales.