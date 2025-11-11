El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó el Foro Internacional de Innovación Pública El Futuro de Santiago y anunció la pronta licitación de la autopista del Ámbar.

El encuentro, organizado por el ministerio de la Presidencia y Utesa, reunió a autoridades, académicos y empresarios para discutir una visión moderna y sostenible de Santiago.

Paliza vinculó la estrategia urbana con proyectos de movilidad como el Monorriel y el Teleférico, y dijo que estas obras reducirán el impacto ambiental y mejorarán la conectividad.

El ministro añadió que la autopista del Ámbar conectará Santiago con Puerto Plata para potenciar el turismo, el comercio y la competitividad regional.

El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno expuso el modelo de Ciudades de 15 Minutos, que busca acercar servicios esenciales al entorno residencial.

Moreno explicó que el modelo se sostiene en tres ejes, proximidad, diversidad y sostenibilidad, para reducir la dependencia del automóvil y mejorar la calidad de vida.

El presidente y canciller del Sistema Corporativo Utesa, Frank Rodríguez González, calificó el foro como una oportunidad para articular academia, sector público y sociedad en una visión de ciudad inteligente.

La jornada, realizada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, incluyó la participación del vicepresidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Carlos Iglesia, y otros líderes provinciales.

La primera edición del Foro Internacional de Innovación Pública se celebró en Santo Domingo el 8 de febrero de 2023, enmarcando el actual evento en una continuidad de diálogo sobre los servicios públicos.