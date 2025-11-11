La jueza interina de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal denegó la solicitud de libertad condicional para el comunicador Pablo Ross, condenado por agresión sexual agravada.

Ross cumple una pena de 10 años por violación a la Ley 136-03, según consta en la resolución emitida en San Cristóbal.

El tribunal consideró que el garante presentado no acreditó la solvencia de su supuesta compañía, pues no aportó pruebas de existencia de la empresa pese a alegar 14 años de constitución.

Además, la magistrada señaló que el garante declara salir del país con frecuencia, lo que afecta su capacidad de supervisión sobre el interno.

Los padres de la menor, constituidos como víctimas, afirmaron que no ha existido un resarcimiento real ni señal de arrepentimiento por parte del condenado, criterio acogido por el tribunal.

La defensa presentó documentaciones sobre el estado de salud de Ross, pero esos informes no se remitieron a las demás partes y fueron desistidos; el centro penitenciario sí presentó una certificación sobre buen estado de salud.

Los abogados de Ross podrán volver a solicitar la libertad condicional dentro de tres meses contados a partir de la notificación de la decisión.

Solicitud denegada

