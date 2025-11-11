Abinader y Hochul anuncian acuerdo para fortalecer lazos económicos y culturales 

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciaron este martes un acuerdo histórico para reafirmar y fortalecer los lazos culturales, sociales y económicos entre ambos gobiernos, mediante la firma de una Declaración de Intención que establece nuevas áreas de cooperación en preparación ante desastres, innovación agrícola y desarrollo económico, con el propósito de impulsar un crecimiento sostenible y mutuamente beneficioso.

La Declaración de Intención que tuvo como testigo al presidente Abinader, fue firmada por la gobernadora Hochul y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

La Declaración de Intención también establece una asociación colaborativa y el intercambio de mejores prácticas, experiencias y soluciones innovadoras para ayudar en la planificación de preparación ante desastres, programación y entrenamiento de manejo de emergencias, y la exploración del uso de estrategias de innovación técnica, incluyendo vigilancia con drones de NUAIR, para asistir en evaluaciones pre y post-desastre.

En el acto, el presidente Abinader subrayó que esta nueva declaración de intención permitirá ampliar las áreas de cooperación entre la República Dominicana y el estado de Nueva York. Mencionó la posibilidad de trabajar conjuntamente en temas de seguridad con el uso de nuevas tecnologías como drones, así como en educación, turismo y programas de salud que beneficien tanto a los dominicanos residentes en el exterior como a los que retornen al país.

“Este acuerdo marco nos permitirá trabajar en todas las áreas para tener una relación más efectiva y eficiente entre la República Dominicana y ese gran estado de Nueva York, donde viven muchos de nuestros compatriotas que hoy son médicos, policías y profesionales destacados”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado expresó su satisfacción por la visita de la gobernadora Hochul, destacando los profundos lazos que unen al pueblo dominicano con el estado de Nueva York. “La República Dominicana tiene una relación muy especial con los Estados Unidos, pero con Nueva York es una relación aún más cercana. Casi cada dominicano tiene una historia que contar, un familiar o una experiencia vinculada a esa ciudad”.

Abinader resaltó la colaboración del congresista Adriano Espaillat, a quien definió como un puente fundamental entre ambos gobiernos. “Adriano ha sido esencial en estos encuentros y representa dignamente al pueblo dominicano en el Congreso de los Estados Unidos”.

Finalmente, el presidente agradeció la visita de la gobernadora Hochul y la invitó a regresar próximamente al país en una visita de carácter turístico. “Esperamos que en su próxima visita pueda disfrutar con calma de nuestras playas, montañas y patrimonios históricos. Usted está en la primera ciudad del Nuevo Mundo y tenemos mucho que ofrecer”.

Relación entre Estado de NY y RD atraviesa uno de sus mejores momentos, sustentada en los lazos culturales, familiares y económicos

De su lado, la gobernadora del afirmó que la relación entre su estado y la República Dominicana atraviesa uno de sus mejores momentos, sustentada en los lazos culturales, familiares y económicos que unen a ambas comunidades y destacó una serie de acuerdos destinados a fortalecer la cooperación bilateral en materia comercial, educativa y de gestión de emergencias.

Hochul expresó su orgullo por la presencia de más de un millón de dominicanos en Nueva York, a quienes describió como una comunidad trabajadora y comprometida con el progreso tanto de su país de origen como del estado que los acoge. “Es una de las comunidades dominicanas más grandes fuera de este gran país, llena de personas con sueños de construir una vida mejor para sus familias”.

Durante el encuentro, la gobernadora informó que, en virtud del acuerdo, la República Dominicana será el próximo destino principal del programa Global New York, una iniciativa que promueve el intercambio de inversiones, innovación y comercio bilateral.

“Este acuerdo permitirá conectar a emprendedores e inversionistas en sectores como la agricultura, la manufactura y la tecnología, incluyendo drones e inteligencia artificial”, explicó Hochul. “Cuando la República Dominicana prospera, Nueva York también prospera”, agregó.

La gobernadora destacó además la importancia de fortalecer la cooperación en materia de resiliencia y respuesta ante emergencias climáticas. Recordó que tras el paso del huracán Fiona en 2022, el estado de Nueva York movilizó recursos para apoyar a las comunidades afectadas. En ese sentido, anunció una Declaración de Intenciones para mejorar la preparación frente a desastres naturales y proteger a las familias frente a los efectos del cambio climático.

Como parte de este compromiso, añadió, Nueva York enviará una misión de capacitación con expertos en gestión de emergencias y tecnología aplicada, quienes colaborarán con las autoridades dominicanas en el uso de drones y otros equipos para la respuesta a desastres. También, se abrirá la posibilidad de que instituciones dominicanas accedan a equipos excedentes del estado a costos reducidos.

Asimismo, Hochul informó el lanzamiento de una alianza académica plurianual entre universidades de Nueva York y de la República Dominicana, con el propósito de fomentar la investigación y la formación en temas de resiliencia de infraestructura y desarrollo sostenible. “Se trata de solidaridad”, afirmó la gobernadora. “No podemos detener las tormentas, pero sí podemos salvar vidas, reconstruir más rápido y asegurar que nuestros hijos tengan un futuro más seguro y mejor”.

Hochul concluyó su intervención resaltando la unión entre ambos pueblos y el compromiso de seguir trabajando como una sola familia. “Siempre estaremos unidos por el espíritu indomable del pueblo dominicano y por los lazos irrompibles que nos unen, a pesar de la distancia”.

Estuvieron presentes el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adriano Espalliat; el senador de Nueva York, Luis Sepúlveda; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez; y los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín y de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla.

