Momentos de alarma se registraron este martes en la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, tras reportarse la presencia de humo en el pasillo de llegadas.

El incidente provocó la evacuación preventiva de pasajeros y empleados, mientras los equipos de emergencia verificaban el origen del humo.

Según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), los equipos de respuesta actuaron de inmediato tras recibir el reporte y despejaron el área afectada por precaución.

Luis José López, vocero de Aerodom, explicó que la fuente del humo fue una lámpara defectuosa dentro de un cuarto de manejo de aire acondicionado.

Una vez controlada la situación, las operaciones de la terminal se reanudaron con normalidad, sin afectación en los vuelos nacionales ni internacionales.

El humo se generó dentro del sistema de aire y fue conducido hacia el pasillo por la propia ventilación, lo que motivó la evacuación inmediata como medida preventiva.

Las autoridades aclararon que en ningún momento hubo fuego activo ni se registraron daños materiales o personales.

Aerodom destacó la rápida actuación de sus equipos de emergencia y reafirmó su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Las Américas opera con total normalidad, según el comunicado oficial emitido por la concesionaria.

