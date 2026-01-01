Un total de 153 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas durante operativos de la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), por su presunta vinculación con robos, actos de vandalismo, porte ilegal de armas y otros delitos.

En el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, agentes apresaron en flagrante delito a Wisbert Charlé, de 40 años, tras ocupársele un aire acondicionado de ventana que presuntamente había sustraído en horas de la mañana del patio de una residencia del mismo sector.

En la provincia Barahona, fue detenido Yúnior Alberto Cuello Carrasco, de 21 años, sorprendido mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Suzuki AX100, color negro, la cual figura con denuncia de robo desde el 17 de diciembre de 2020, sustraída en la avenida Isabela Aguiar, en el Distrito Nacional.

En la provincia Azua, las autoridades apresaron a Luis Maxenger Tejeda Soto, de 29 años, señalado como uno de los presuntos implicados en actos de vandalismo y robo a propiedades públicas y privadas, ocurridos el pasado 29 de diciembre de 2025 en las comunidades Villa Ángela, Villa Mi Ancla y Villa Maranatha, zonas cercanas a la playa.

De acuerdo con el informe policial, el detenido aparece en un video conduciendo una camioneta blanca marca Nissan, utilizada para transportar puertas de hierro sustraídas sin autorización, en el marco de un conflicto por el uso de espacios públicos.

Asimismo, en Neyba, fueron apresados en flagrante delito Yober Luis Florián Méndez, y Renso Florián Amador, ambos de 25 años, tras ser sorprendidos sustrayendo limones de una propiedad agrícola ubicada en el paraje Monte Quemado. A los detenidos se les ocupó un saco y medio de limones y una motocicleta marca Z3000, color verde.

En el sector Villa Agrícola, Distrito Nacional, fue detenido Moisés Montilla Luciano, de 33 años, acusado de despojar a un ciudadano, bajo amenaza con arma de fuego, de su billetera con documentos personales, tres tarjetas bancarias, RD$ 2,200 en efectivo y un celular.

En otro operativo realizado en el sector El Café de Herrera, fue detenido Danilo Otaño, de 56 años, a quien se le ocupó una pistola sin los documentos que amparen su portabilidad.

Las personas detenidas y las evidencias ocupadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

