La Policía Nacional desplegó este miércoles un operativo preventivo a nivel nacional con motivo del Año Nuevo 2026, con el objetivo de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.

El dispositivo es encabezado por el director general de la institución, Ramón Antonio Guzmán Peralta, según informó el director de Comunicaciones Estratégicas, Diego Pesqueira.

Desde las primeras horas de este 31 de diciembre, agentes policiales fueron ubicados de forma estratégica en puntos clave del territorio nacional como parte del refuerzo preventivo.

La institución indicó que el director general realizará esta noche un recorrido de supervisión por distintas zonas del país para verificar el desarrollo de las labores asignadas.

La jornada de supervisión se extenderá hasta las primeras horas del jueves 1 de enero, de acuerdo con la información oficial.

Las acciones forman parte del Operativo Preventivo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, iniciado el 3 de diciembre, en coordinación con otros organismos de seguridad del Estado.

