La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 2 de enero la audiencia de solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público contra el mayor del Ejército de República Dominicana, Diego Mesa Arismendy, acusado de disparar a la cabeza y causar la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, en Los Guandules, Distrito Nacional.

El suceso se produjo la madrugada del 26 de diciembre, según informaron las autoridades.

Mesa Arismendy, de 48 años, fue apresado el sábado pasado y es señalado por las autoridades como el presunto responsable de la muerte de la joven.

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía Nacional, el deceso de Santos Pacheco ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre.

El apresamiento del militar fue resultado de una labor investigativa realizada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), dijo la Policía.

Los familiares de la víctima aseguran que el militar asediaba a Santos Pacheco, mientras los del oficial dicen que este repelió un atraco de individuos que acompañaban a la joven en una motocicleta.