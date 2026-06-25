Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron durante el fin de semana a 79 migrantes indocumentados y decomisaron 50,000 unidades de cigarrillos extranjeros introducidos desde Haití por la frontera terrestre. Las acciones se llevaron a cabo en las provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez, así como en el municipio de Constanza, provincia de La Vega.

Durante los primeros operativos, soldados del Ejército adscritos al 6.° Batallón de Cazadores detuvieron a cuatro conductores y a 29 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, en acciones de interdicción realizadas en el paraje Tireo, municipio de Constanza, indica un comunicado de prensa de la institución militar.

La operación se ejecutó tras labores de inteligencia que alertaron sobre el traslado de extranjeros indocumentados hacia Santiago de los Caballeros. Con base en esa información, las unidades militares reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos, establecieron controles preventivos y dieron seguimiento a los vehículos señalados que posteriormente fueron detenidos.

Durante el operativo, realizado en las proximidades de la comunidad de Tireo, en Constanza, fueron interceptados cuatro vehículos que transportaban a los extranjeros; entre los detenidos figuran ocho hombres, 20 mujeres y un menor de edad.

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Los vehículos retenidos son una camioneta Nissan Urban, un Nissan tipo minibús, una camioneta Toyota Hilux y otra camioneta Nissan, conducidos respectivamente por los ciudadanos Franklyn Suriel Abreu, Epifanio Batista Ramírez, Junior de la Rosa Abreu y Francisco Suriel Quezada.

Los conductores, los vehículos y los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede correspondiente, donde se efectúan las investigaciones y los procedimientos legales de lugar.

El Ejército de República Dominicana mantiene reforzados los operativos de vigilancia e interdicción en las rutas utilizadas para el traslado irregular de migrantes, como parte de sus labores para garantizar la seguridad y el control territorial, indicaron.

Detienen a 50 indocumentados en Dajabón

Como parte de los operativos de interdicción migratoria realizados por el Ejército en distintos puntos de la provincia de Dajabón, miembros del Décimo Batallón de Infantería detuvieron a 50 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante varias intervenciones efectuadas en esa zona fronteriza.

En una primera intervención, una patrulla militar motorizada interceptó a 15 nacionales haitianos indocumentados próximos al puesto de chequeo El Vico; entre los detenidos se encuentran 12 hombres y tres mujeres, quienes intentaban burlar los controles de seguridad establecidos por el ejército.

Posteriormente, otra patrulla localizó y detuvo a 18 ciudadanos haitianos en la misma condición migratoria irregular. El grupo estaba compuesto por cinco hombres, siete mujeres y seis menores de edad, quienes fueron trasladados al destacamento militar de La Vigía para los procedimientos correspondientes, indica la nota.

De igual manera, durante un patrullaje realizado por soldados destacados en el puesto de chequeo militar llamado El Laurel, fueron detenidos otros 17 haitianos sin credenciales migratorias, entre ellos siete mujeres y diez hombres. Los detenidos fueron puestos bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.

Autoridades decomisaron 50,000 cigarros de contrabando

Miembros del Ejército de la República Dominicana, adscritos a la Cuarta Brigada de Infantería, ocuparon un cargamento de 50,000 cigarrillos de contrabando durante una operación realizada en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, próxima al municipio de Villa Los Almácigos, provincia de Santiago Rodríguez.

Durante la operación, los soldados avistaron una Ford Explorer roja, año 2000, cuyo conductor emprendió la huida al notar la presencia militar, lo que originó una persecución. Más adelante, el individuo abandonó el vehículo y logró escapar del lugar.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron un compartimento secreto adaptado debajo de los asientos, dentro de la estructura original, donde eran transportados 250 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 50.000 unidades de procedencia extranjera.

Tanto el vehículo como la mercancía ocupada fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, donde permanecen bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes, destaca la nota.