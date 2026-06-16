El Ejército de República Dominicana interceptó este fin de semana a 157 personas migrantes en situación migratoria irregular durante operativos desplegados en las provincias fronterizas de Montecristi, Valverde y Dajabón. En paralelo, el comandante general de la institución, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, recorrió unidades militares en las provincias de Pedernales e Independencia, en la frontera suroeste.

Todas las personas detenidas fueron trasladadas bajo custodia militar y entregadas a la Dirección General de Migración (DGM), institución responsable de los procedimientos de repatriación conforme a la legislación migratoria vigente.

Dajabón: 72 personas interceptadas en varios puntos

Unidades del Décimo Batallón de Infantería detuvieron a 72 personas de nacionalidad haitiana en distintos puntos de la provincia de Dajabón.

En una primera intervención, 20 personas —17 hombres y 3 mujeres— fueron detenidas cuando intentaban evadir los controles fronterizos establecidos en la zona. Posteriormente, soldados del puesto militar El Tamarindo interceptaron a otras 22 personas, entre ellas 14 hombres, 8 mujeres y 3 menores de edad, en igual situación.

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El Puesto Masacre registró la detención de 13 personas más —10 hombres y 3 mujeres— que intentaban ingresar al territorio dominicano desde Haití. En un cuarto operativo, el Destacamento Santiago de la Cruz interceptó a 17 personas: 10 hombres, 6 mujeres y 1 menor de edad.

Con apoyo de unidades de drones, una patrulla del mismo batallón localizó a 16 personas adicionales —13 hombres y 3 mujeres— en una vivienda abandonada de la comunidad de La Fe, que, según indicó el Ejército, presuntamente era utilizada como punto de acopio vinculado al tráfico ilícito de personas.

Valverde: 14 personas halladas en una camioneta

En el distrito municipal de Esperanza, soldados detectaron una camioneta Chevrolet Silverado 1500 LT 4×4 de color rojo que se desplazaba de forma sospechosa por el sector Maizal. Al notar la presencia militar, el conductor abandonó el vehículo y huyó. En su interior fueron encontrados 14 hombres haitianos en situación migratoria irregular.

Los detenidos y el vehículo fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería para los procedimientos legales correspondientes antes de su entrega a las autoridades migratorias.

Montecristi: 55 personas interceptadas en zonas boscosas

En la madrugada del sábado, miembros del Destacamento Militar Mangá realizaron dos operativos en zonas boscosas del municipio de Guayubín. En el primero, interceptaron a 30 personas —21 hombres, 7 mujeres y 2 menores de edad— próximas al río mientras intentaban evadir los dispositivos de vigilancia. En el segundo, detuvieron a otras 25 personas —15 hombres, 9 mujeres y 1 menor de edad— en un área agrícola de la misma zona.

Los 55 detenidos fueron trasladados a la Cuarta Brigada de Infantería y posteriormente entregados a la DGM.

Comandante general inspecciona la frontera suroeste

El mayor general Jorge Iván Camino Pérez recorrió este lunes unidades militares desplegadas en las provincias de Independencia y Pedernales, con el objetivo de evaluar la capacidad operativa de las tropas y verificar las condiciones del personal en la zona.

La inspección inició en la Fortaleza Cambronal, en Neyba, sede de la "B" Compañía del 14.º Batallón de Infantería, y continuó por el destacamento de El Aguacate, la Sierra de Bahoruco y la Loma del Toro, donde se inspeccionó la dotación encargada de resguardar antenas de comunicaciones estratégicas.

El recorrido incluyó también la Caseta No. 2 del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, el Puesto Avanzado No. 2 del destacamento de Los Arroyos, los destacamentos de Don Juan y Cabeza de Agua, y el Puesto Avanzado No. 1 de la "B" Compañía del 16.º Batallón de Infantería, en la comunidad de El Banano.

La inspección concluyó en la Fortaleza Enriquillo, en Pedernales, asiento del 16.º Batallón de Infantería, donde el comandante general se dirigió a las tropas formadas y las exhortó a mantener disciplina, vigilancia y compromiso institucional.

Acompañaron al mayor general Camino Pérez el general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, y otros oficiales de la institución.