El nuevo juicio seguido contra el pelotero dominicano Wander Franco continuó el pasado viernes en el Distrito Judicial de Puerto Plata con la presentación de nueve testigos por parte del Ministerio Público, dentro del proceso por presunto abuso psicológico y sexual contra una adolescente.

Las declaraciones de los testigos se suman a más de un centenar de evidencias presentadas previamente por la Fiscalía de Puerto Plata y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo durante la audiencia del jueves.

Solicitud del Ministerio Público

El Ministerio Público mantiene su solicitud de que Franco Aybar sea condenado a cinco años de prisión en un centro penitenciario, al considerar que las pruebas aportadas demuestran la gravedad de los hechos atribuidos al jugador, quien en primera instancia había sido condenado a dos años de prisión suspendida bajo reglas de conducta.

En el nuevo proceso también es juzgada la madre de la adolescente, quien inicialmente fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán detallaron que desde el inicio del nuevo juicio se han reproducido 66 pruebas documentales, 19 periciales, 17 audiovisuales, además de 14 materiales y una prueba ilustrativa.

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Audiencia

Durante la audiencia, el Ministerio Público indicó que en uno de los allanamientos realizados en la vivienda de la madre de la menor fueron ocupados RD$800,000 y US$68,500, dinero que supuestamente estaba oculto dentro de un cuadro y en una funda negra debajo de una cama.

Según la acusación, esos recursos habrían sido entregados por el imputado como parte de las actividades ilícitas investigadas.

El fiscal Cordero Jiménez afirmó que cada una de las pruebas y testimonios presentados ha permitido fortalecer la acusación, adelantando además que este lunes 18 de mayo el órgano acusador tiene previsto presentar otros diez testigos ante el tribunal.

El proceso es conocido por un tribunal colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, presidido por el juez José Ramón Núñez e integrado también por las magistradas Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz. El nuevo juicio fue ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

Las audiencias continuarán los días 18, 20, 21 y 22 de mayo de 2026, conforme al calendario establecido por el tribunal.

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