No todo el mundo pasará la noche cantando "Amiga mía" o "Corazón partió" en el concierto de Alejandro Sanz. Para quienes decidieron quedarse fuera de la experiencia musical del artista español, o no consiguieron entradas, la agenda de este sábado también tiene alternativas para aprovechar el día y la noche.

Desde mercados de emprendimientos y actividades infantiles hasta espectáculos de comedia, teatro, ballet y conciertos de otros artistas, la oferta recreativa incluye propuestas para diferentes gustos y edades.

809 Mercado: gastronomía, artesanía y diversión familiar

Una de las opciones para quienes buscan un ambiente familiar es 809 Mercado, en el Jardín Botánico Nacional, que reúne a más de 80 artesanos y marcas dominicanas.

809 Mercado.

La actividad, programada para este sábado y domingo, de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, ofrece gastronomía, moda, joyería, repostería, música en vivo y talleres.

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También contempla actividades para niños, como inflables, pintura y manualidades, por lo que representa una alternativa para compartir en familia.

Una carrera con música y solidaridad

Para quienes prefieren mantenerse activos, el Malecón Deportivo será escenario de la actividad "Corre por una causa", una carrera de cinco kilómetros programada para las 5:30 de la tarde.

La jornada se realiza a beneficio de la Fundación Yo También Puedo y contará con una presentación musical del grupo Ilegales después del recorrido.

Kapo también tiene una cita musical

Si la idea es disfrutar de música en vivo, pero con otros ritmos, el artista colombiano Kapo se presentará en el Óvalo de la Feria Ganadera con su espectáculo Afro Rosa Tour.

La propuesta, marcada por los sonidos urbanos y afrobeat, constituye otra alternativa para quienes buscan una noche de conciertos.

Para quienes prefieren reír

La comedia también tiene espacio en la cartelera de este sábado. El humorista colombiano Piter Albeiro presentará su espectáculo "Inolvidable" en Escenario 360, una opción para quienes prefieren cambiar las canciones románticas por una noche de risas.

Ballet y teatro para una noche cultural

El Teatro Nacional Eduardo Brito acogerá la presentación del ballet "La Ciguapa", una propuesta de la coreógrafa Alina Abreu inspirada en una de las leyendas más conocidas del folclore dominicano.

Mientras tanto, el Teatro Lope de Vega presentará "La luz que llevo dentro", a las 5:00 de la tarde, una producción teatral con la participación de niñas del Hogar de Niñas Madelaes.

Otra propuesta escénica es «Verticalísimo», que tendrá lugar en Casa de Teatro a las 7:00 de la noche.

Más opciones para salir

La agenda también incluye SPLOU, un espectáculo anunciado por primera vez en República Dominicana, en Velvet Room, y Beauty Fest Caribbean Edition, una feria dedicada a la belleza, el cuidado personal y las tendencias, en Sambil.

Así que, aunque Alejandro Sanz sea uno de los protagonistas de la noche, no será el único responsable de ponerle entretenimiento al sábado. Para quienes no estarán en el concierto, la pregunta no será qué hacer, sino cuál de todas estas actividades elegir.