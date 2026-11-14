El nacimiento de un bebé suele concentrar la atención de familiares y amigos en el recién nacido. Las visitas, los regalos y las preguntas sobre su salud y bienestar forman parte de los primeros días de una nueva etapa familiar. Sin embargo, la recuperación física y emocional de la madre puede quedar en un segundo plano.

Se pregunta cómo está el bebé y cuánto ha crecido. Pero no siempre se pregunta cómo está la mujer que acaba de dar a luz, cómo se siente después del parto o si está logrando adaptarse a los cambios que supone la maternidad.

La sociedad suele asociar el nacimiento de un hijo con una felicidad inmediata y casi obligatoria. Bajo esa expectativa, reconocer que se siente tristeza, angustia o agotamiento puede convertirse en una fuente adicional de culpa para una madre que considera que debería estar disfrutando plenamente de esa etapa.

Sin embargo, después del parto no todo es felicidad. La mujer atraviesa cambios hormonales, físicos y psicológicos que pueden hacerla más vulnerable a desarrollar problemas de salud mental. Aunque algunas variaciones emocionales son transitorias, otras pueden convertirse en trastornos que requieren atención profesional.

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Una maternidad esperada también puede doler

La experiencia de Fátima (nombre ficticio), una madre primeriza de 23 años, refleja una de las contradicciones que pueden atravesar algunas mujeres después del nacimiento de sus hijos, porque, tras haber deseado profundamente convertirse en madre, aun así experimentó tristeza durante el posparto.

Después de someterse a varios programas de infertilidad, ella y su esposo lograron tener una niña en perfecto estado de salud. Sin embargo, el nacimiento estuvo acompañado de una experiencia emocional difícil.

La depresión puede estar aún en un embarazo deseado.

"Se supone que debía estar superfeliz porque luchamos por mucho tiempo para tener a nuestra hija, pero una parte de mí estaba triste; era como si yo no existiera en mi propio cuerpo", relata.

Fátima cuenta que vivió el parto como una experiencia traumática y que, durante los primeros días, sintió que la atención de sus familiares y allegados estaba concentrada exclusivamente en la recién nacida, mientras su propia recuperación emocional pasaba inadvertida.

"El parto fue traumático, pero todas las mujeres que ya han pasado por eso en mi familia me decían que no era nada y a nadie le importaba cómo yo estaba; solo venían por ella. Me critiqué mucho tiempo por sentirme así", recuerda.

Construir el camino hacia la maternidad, plantea Fátima, tiene componentes de abnegación. Muchas madres reniegan de sus emociones y suprimen sus deseos o necesidades porque consideran que cuidar implica priorizar al bebé, que depende completamente de ellas.

En República Dominicana no se dispone de cifras exactas que permitan establecer la magnitud de los trastornos de salud mental durante el embarazo y el posparto. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 10 % de las embarazadas y el 13 % de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan algún trastorno mental, principalmente depresión.

En los países en desarrollo, las proporciones aumentan a 15,6 % durante el embarazo y 19,8 % después del parto. La organización advierte que estas condiciones pueden afectar el bienestar de la madre y el desarrollo de sus hijos, pero también destaca que son tratables mediante intervenciones oportunas.

La psiquiatra Miriela Ferreiras explica que durante el embarazo los niveles de estrógenos y progesterona aumentan considerablemente, pero descienden de manera brusca después del nacimiento y la salida de la placenta. Este cambio, señala, puede alterar temporalmente los sistemas cerebrales relacionados con la regulación del estado de ánimo, el sueño, el placer y la respuesta al estrés.

Psiquiatra Miriela Ferreiras. Cortesía de la doctora.

A esa transformación biológica se suman factores como la privación del sueño, el agotamiento físico y las exigencias de la crianza. Por eso, advierte la especialista, una mujer puede desarrollar un trastorno psiquiátrico después de dar a luz incluso si nunca ha tenido antecedentes personales de problemas de salud mental.

No todo es tristeza después del nacimiento

Uno de los primeros desafíos consiste en distinguir los cambios emocionales pasajeros de una condición que necesita tratamiento.

Ferreiras explica que la llamada tristeza posparto o baby blues suele aparecer durante las primeras dos semanas y está relacionada con el reajuste hormonal y los cambios de roles que enfrenta la mujer. A diferencia de la depresión posparto, esta alteración emocional suele desaparecer por sí sola.

La depresión posparto, en cambio, puede manifestarse mediante tristeza profunda, llanto frecuente, pérdida de interés en actividades que antes producían satisfacción, falta de energía y sentimientos excesivos de culpa o inutilidad relacionados con el cuidado del bebé.

La ansiedad posparto presenta otras características. Entre ellas figuran la preocupación persistente e incontrolable, la hipervigilancia sobre el estado del recién nacido, la tensión muscular y síntomas físicos como taquicardia o sensación de falta de aire.

Existe, además, una condición menos frecuente, pero de especial gravedad: la psicosis posparto. Esta puede provocar delirios, alucinaciones, confusión severa y pérdida del contacto con la realidad. Ferreiras la define como una emergencia psiquiátrica que requiere intervención inmediata y hospitalización, debido al riesgo que puede representar para la madre y el recién nacido.

La especialista también aclara que no todos los pensamientos relacionados con hacer daño al bebé significan que una madre tenga intención de actuar. Algunas mujeres experimentan pensamientos intrusivos que les provocan culpa y angustia, precisamente porque contradicen sus deseos y valores. Esto debe diferenciarse de los delirios o las alucinaciones que pueden presentarse en un cuadro psicótico, cuya evaluación requiere atención médica urgente.

Las señales que sus allegados no deben ignorar

En ocasiones, una madre que atraviesa una depresión o ansiedad posparto no expresa directamente lo que está sintiendo. La vergüenza y el temor a ser juzgada pueden llevarla a ocultar su malestar, especialmente cuando siente que debe mostrarse feliz por el nacimiento de su hijo.

La psicóloga perinatal Angy Estévez, fundadora del Instituto Dominicano de Psicología Perinatal, explica que el entorno debe prestar atención a cambios en el comportamiento cotidiano.

La psicóloga perinatal Angy Estévez. Cortesía de la entrevistada.

Entre las señales que menciona figuran el aislamiento progresivo, el rechazo a las visitas, la irritabilidad constante y las dificultades para dormir incluso cuando el bebé descansa. También pueden aparecer el abandono de la higiene personal y la alimentación, así como expresiones de inutilidad o frases en las que la madre manifiesta que su hijo estaría mejor con otra persona.

Estévez señala que la relación con el recién nacido también puede ofrecer señales de alerta. Algunas madres desarrollan una preocupación excesiva por su seguridad, mientras otras muestran desconexión afectiva o temor a quedarse a solas con el bebé.

Para la especialista, estas manifestaciones no deben interpretarse como falta de amor o incapacidad para ejercer la maternidad. Son señales que ameritan atención y acompañamiento profesional.

La dificultad está, precisamente, en que muchas de estas manifestaciones pueden confundirse con el agotamiento habitual de los primeros meses de crianza.

El parto puede dejar heridas emocionales

No todas las consecuencias del nacimiento son visibles. Una experiencia traumática durante el parto puede afectar la salud mental de la mujer y modificar su percepción sobre la maternidad y la posibilidad de tener más hijos.

Estévez explica que el trauma no depende exclusivamente de la gravedad médica del procedimiento, sino también de cómo la mujer vivió la experiencia. La sensación de amenaza a su vida o a la del bebé, la pérdida de control, el trato deshumanizado o la violencia obstétrica pueden contribuir a que el parto sea experimentado como un acontecimiento traumático.

Entre las posibles consecuencias menciona el trastorno de estrés postraumático perinatal, que puede provocar recuerdos angustiosos, pesadillas, hipervigilancia y evitación de centros de salud o de situaciones que recuerden el alumbramiento.

La psicóloga también advierte que algunas mujeres pueden desarrollar un miedo intenso a volver a quedar embarazadas o a enfrentar otro parto. En esos casos, la posibilidad de una nueva maternidad puede convertirse en una fuente de angustia, no necesariamente por falta de deseo de tener hijos, sino por temor a revivir lo experimentado.

La salud mental de la madre también afecta al hogar

Las consecuencias de un trastorno posparto pueden extenderse más allá de la mujer. La psicóloga advierte que la falta de diagnóstico y tratamiento puede favorecer la persistencia de los síntomas, deteriorar el funcionamiento cotidiano y afectar las relaciones familiares.

Estévez agrega que la depresión posparto no tratada puede generar distanciamiento en la pareja, dificultades en la comunicación y conflictos relacionados con la distribución de las tareas de cuidado. Cuando existen otros hijos, los cambios en la disponibilidad emocional de la madre también pueden repercutir en el ambiente familiar.

Por eso, ambas especialistas destacan la importancia de que el acompañamiento no recaiga exclusivamente sobre la mujer. La pareja y los familiares pueden contribuir protegiendo sus horas de descanso, distribuyendo las labores domésticas y evitando imponerle exigencias que desconozcan su proceso de recuperación.

Ferreiras cuestiona la expectativa social de que una mujer que acaba de atravesar un parto o una cesárea retome inmediatamente sus responsabilidades habituales, cuide sola al recién nacido, mantenga la casa en orden y atienda las necesidades de su pareja.

Buscar ayuda no es una señal de debilidad

La atención de la salud mental durante el embarazo y después del parto debe contemplar tanto la prevención como la detección temprana. Estévez propone incorporar consultas psicológicas preventivas durante la gestación y utilizar herramientas de evaluación, como la Escala de Depresión Perinatal de Edimburgo, para identificar posibles síntomas.

Cuando ya existen síntomas, el abordaje puede incluir psicoterapia, intervenciones familiares y, cuando sea necesario, tratamiento farmacológico bajo supervisión psiquiátrica. Ferreiras señala que existen medicamentos que pueden utilizarse durante la lactancia, luego de evaluar los riesgos y beneficios para la madre y el bebé.

Ante síntomas persistentes, es importante acudir a un profesional de la salud mental. En caso de alucinaciones, delirios, confusión grave o riesgo de que la madre o el bebé sufran algún daño, se requiere atención médica de emergencia. La búsqueda de ayuda no debe posponerse por temor al juicio de otras personas.