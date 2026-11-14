La Junta de Aviación Civil (JAC) recomendó a los pasajeros con vuelos desde y hacia República Dominicana verificar el estatus de sus itinerarios antes de trasladarse a los aeropuertos, ante posibles retrasos, cambios de horarios y reprogramaciones derivados de las restricciones temporales dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la institución informó que, aunque la suspensión fue levantada, podrían persistir ajustes en la programación de los vuelos mientras se normalizan las operaciones.

La JAC exhortó a los viajeros a mantenerse atentos a las actualizaciones de las aerolíneas y de las terminales aeroportuarias, consultar los canales oficiales y contactar directamente a sus compañías aéreas para gestionar alternativas de reubicación o reprogramación en caso de resultar afectados.

Comunicado de JAC publicado en Instagram.

La institución también informó que mantiene seguimiento a la situación y reiteró su compromiso con la conectividad aérea, la facilitación del transporte y la orientación de los usuarios.

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La suspensión se produjo luego de que la FAA ordenara detener temporalmente los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos debido a una falla en los sistemas de comunicación utilizados por el control del tráfico aéreo. La medida se extendió durante varias horas y provocó alteraciones en las operaciones de distintas aerolíneas.

La interrupción generó miles de cancelaciones y retrasos en territorio estadounidense, además de afectar vuelos internacionales y conexiones. Aunque la FAA levantó la restricción después de revisar sus sistemas, las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus itinerarios, por lo que algunas afectaciones podrían prolongarse durante el fin de semana.

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