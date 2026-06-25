Una de las querellantes en el caso Nido aseguró este jueves que continuará el proceso judicial hasta las últimas consecuencias y expresó su confianza en que el tribunal emita una decisión favorable a las víctimas, al considerar que existen pruebas suficientes sobre la presunta estafa inmobiliaria.

"No nos vamos a rendir, ni nos hemos rendido, ni pensamos rendirnos. Nosotros vamos a llegar hasta el final", manifestó la afectada al salir de la audiencia.

La víctima sostuvo que espera que el tribunal falle a favor de los querellantes y que el caso sirva de ejemplo para frenar este tipo de delitos.

"Ahí están todas las pruebas de la estafa inmobiliaria y hay que poner un ejemplo para que esto ya deje de pasar. Porque son demasiados los que han salido después de esta estafa. Si no se crea un precedente, esto no va a parar", expresó.

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Critica aplazamientos y califica de "permisiva" la actuación del tribunal

La querellante cuestionó los sucesivos aplazamientos del juicio y consideró que las decisiones adoptadas por el tribunal han beneficiado a la parte imputada.

Según explicó, las audiencias han sido reprogramadas por diferentes motivos, entre ellos licencias médicas, problemas de salud de algunos participantes e incluso por la disponibilidad horaria de uno de los imputados.

"Están siendo permisivos porque buscan cualquier excusa para aplazar la audiencia. Inclusive pusieron al imputado a elegir el horario de conocerse el juicio porque él tiene clase en la universidad a las dos de la tarde", afirmó.

Agregó que, a su juicio, corresponde al imputado ajustarse al calendario fijado por el tribunal y no a la inversa.

"La verdad es que no entiendo qué está pasando con la justicia de nuestro país. Están siendo demasiado permisivos con la parte imputada y eso es muy notorio", sostuvo.

Al ser consultada sobre el monto de la pérdida económica sufrida en el presunto fraude inmobiliario, la víctima informó que fue estafada con US$ 25,235, recursos que había destinado a la adquisición de una propiedad.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más