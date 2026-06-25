El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que, hasta el momento, se tiene registro de cinco ciudadanos dominicanos presuntamente afectados por el sismo registro ayer en Venezuela.

De ese total, tres dominicanos han logrado establecer comunicación y se encuentran con vida, mientras las autoridades continúan el seguimiento de los demás casos reportados, cuyos paraderos aún no han sido confirmados.

La Cancillería dominicana destacó que mantiene una vigilancia permanente del caso y coordinación directa con las autoridades venezolanas y las instancias correspondientes para localizar a los dominicanos que aún no han sido contactados, además de brindar apoyo a sus familiares.

1 de 2 | 2 de 2 |

Gestión diplomática y asistencia consular

El Mirex reiteró que desde el 30 de julio de 2024 el Reino de España representa los intereses de República Dominicana en Venezuela.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, los ciudadanos dominicanos pueden contactar el Consulado General de España en Caracas a través de la línea de emergencia disponible 24 horas: +58 424 209 0264.

Asimismo, la Cancillería mantiene habilitados sus canales de asistencia desde Santo Domingo, incluyendo el teléfono (809) 987-7001 extensiones 7595, 7597 y 7100, así como el correo proteccionanacionales@mirex.gob.do.

De forma adicional, se habilitó el contacto de Ysidro Castillo (+58 424 186 4464) para orientación a ciudadanos dominicanos en territorio venezolano.

Llamado a la prudencia

Por razones de seguridad, el Mirex recomendó a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela hasta que las condiciones mejoren y las autoridades competentes confirmen que es seguro hacerlo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más