Tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro de Venezuela, la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, informó que el país se prepara para enviar ayuda y rescatistas dominicanos como gesto de solidaridad con el “hermano pueblo” venezolano, tal cual informó ayer el presidente Luis Abinader a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Peña también señaló que hasta ahora no se han registrado víctimas fatales dominicanas en Venezuela; en el transcurso del día de hoy a través de agencias de noticias internacionales reportan al menos 164 muertos y más de 970 heridos, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien declaró estado de emergencia en todo el país. Autoridades y vecinos intentan rescatar personas de entre los escombros pidiendo auxilio.

Peña, en la apertura de una cumbre ministerial sobre la IA, indicó que el apoyo dominicano comenzaría a salir “en las próximas horas” y agregó que sería antes del mediodía cuando se iniciaría el despliegue. “En las próximas horas, antes de medio día creo que va a empezar a salir pues la ayuda que nosotros le vamos a brindar al hermano pueblo de Venezuela”, expresó.

La vicepresidenta mencionó específicamente la participación de rescatistas dominicanos, sin detallar en la intervención los componentes exactos del operativo ni el volumen del envío. No obstante, remarcó que se trata de una respuesta de apoyo ante la emergencia y de acompañamiento institucional.

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Sobre la gestión de información y la coordinación, la funcionaria aludió al rol de instancias diplomáticas y nacionales. En el intercambio recogido en la transcripción se menciona a “embajadores” y a “nacionales” en el manejo de las informaciones relacionadas con la asistencia y el tipo de ayuda que se movilizaría.

Peña subrayó además un mensaje político de respaldo y cercanía entre ambos países. “Lo importante es que los dos pueblos estén unidos”, dijo, al tiempo que en su declaración se hace referencia a las autoridades de ambos países, mencionando a la presidenta de Venezuela y al presidente dominicano Luis Abinader, junto con un mensaje de “solidaridad para todo el pueblo venezolano”.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más