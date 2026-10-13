Representantes de organizaciones de mujeres reclamaron al Gobierno políticas públicas efectivas para frenar la violencia, garantizar los derechos humanos y evitar que las familias dominicanas continúen perdiendo a sus hijos e hijas sin obtener justicia.

"No importa si es un delincuente, es hijo de alguien, es hija de alguien", expresaron durante la protesta, en la que denunciaron las muertes violentas de jóvenes y cuestionaron los discursos oficiales que, según afirmaron, contribuyen a normalizar la violencia.

Durante la lectura de una declaración, las participantes reclamaron políticas públicas reales, efectivas, que garanticen el respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República. También cuestionaron la respuesta del Gobierno ante los asesinatos de jóvenes y advirtieron sobre las consecuencias de justificar la violencia. "Nadie está a salvo de las consecuencias de esta espiral de muerte que estamos viviendo", señalaron.

Las mujeres compararon la situación con las prácticas represivas durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer y criticaron los discursos que, a su juicio, contribuyen a normalizar la violencia desde sectores de las autoridades estatales. Sostuvieron que estas declaraciones pueden afectar la percepción sobre el respeto a la vida y las garantías fundamentales.

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Durante la manifestación, Luz Eneida Mejía, presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) y vocera de la protesta, denunció el caso de un hombre que murió a golpes en un cuartel policial de San Cristóbal. "Nadie sabe quién lo asesinó", afirmó al cuestionar que no se hayan establecido responsabilidades. "¿Eso cómo se llama? Eso es asesinato", afirmó.

Las organizaciones exigieron a las autoridades responsables del orden público y la persecución del crimen que respeten las garantías constitucionales y el debido proceso. "La lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para vulnerar los derechos fundamentales, desconocer las garantías constitucionales o justificar actuaciones al margen de la ley", advirtieron.

Mejía también expresó el rechazo de las madres a las muertes denunciadas: "Las mujeres, las madres, no apoyamos eso ni votamos por este Gobierno para que asesine a nuestros hijos, para que mande a matar a nuestros hijos". Con estas palabras, las participantes reiteraron su oposición a las actuaciones que consideran contrarias al derecho a la vida y reclamaron que los casos de violencia sean investigados.

Las organizaciones también pidieron que se garantice el debido proceso a todas las personas en conflicto con la ley y que las autoridades actúen conforme al ordenamiento jurídico nacional. En su declaración, insistieron en que la seguridad ciudadana debe sustentarse en la justicia, la legalidad y el respeto a la dignidad humana, sin que la persecución del delito implique desconocer los derechos fundamentales.

En la protesta participaron representantes del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) y la Junta de Mujeres Mamá Tingó, entre otras organizaciones. Las manifestantes expresaron su solidaridad con las personas e instituciones que defienden los derechos humanos y reafirmaron su compromiso con la vida, la justicia y la paz.

Las participantes exigieron de que ninguna familia dominicana tenga que seguir llorando la pérdida de sus hijos e hijas sin respuestas de las autoridades. La declaración cerró con un llamado a poner fin a la violencia y la impunidad, y a garantizar que las investigaciones sobre muertes violentas permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más