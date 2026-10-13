El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió la audiencia del caso Intrant y fijó su continuación para el próximo 10 de noviembre, tras ponderar la licencia médica presentada a favor del imputado Pedro Minicio Padoma Valdés, quien fue sometido a una cirugía.

El tribunal, integrado por las magistradas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, tomó en consideración la documentación médica y entendió que debía dar al procesado la oportunidad de comparecer al juicio en condiciones adecuadas.

En ese contexto, las juezas rechazaron la solicitud del Ministerio Público en los términos planteados respecto a ese imputado.

La decisión dio paso a un intercambio de argumentos entre las partes sobre el alcance de la documentación médica, el derecho a la salud y la posibilidad de separar los procesos judiciales de algunos de los acusados.

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La defensa sostuvo que la Constitución dominicana protege el derecho fundamental a la salud y que el imputado debe tener la oportunidad de comparecer personalmente a las audiencias y ejercer su derecho de defensa.

Los abogados también se opusieron a la separación de los juicios, al argumentar que el proceso debe conservar su unidad debido a la cantidad de imputados, testigos y peritos involucrados.

Asimismo, cuestionaron que se ponga en duda la documentación médica sin elementos técnicos suficientes para evaluar el estado de salud del procesado y defendieron el respeto a su intimidad y a la presunción de buena fe.

La audiencia estuvo marcada por las posiciones contrapuestas del Ministerio Público y las defensas sobre la comparecencia del imputado y la continuidad del proceso.

Con la suspensión, el tribunal dejó pendiente la continuación del juicio hasta el 10 de noviembre.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más