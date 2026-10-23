Muerte de sargento del Dicrim en La Canela: qué se sabe del caso y qué sigue en la justicia

La muerte a tiros del sargento José Ramón Henríquez Mejía, ocurrida en el distrito municipal La Canela, en Santiago, dejó a dos personas bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía Nacional identificó a los detenidos como Steven Antonio Sandoval Bautista, alias El Vico, de 21 años, y un adolescente de 17, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales. Ambos se entregaron a las autoridades a través de sus familiares, según el informe policial.

El caso ocurrió este jueves en el sector Barrio Nuevo. De acuerdo con la versión preliminar de la Policía, Henríquez Mejía, adscrito a la Subdirección de Investigación (Dicrim) Cibao Central, realizaba labores de inteligencia cuando su vehículo colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes.

La institución sostiene que el incidente provocó una discusión que derivó en un intercambio de disparos. El sargento recibió una herida en el hombro izquierdo que le ocasionó la muerte.

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Hasta el momento, la información divulgada por la Policía corresponde a una versión preliminar de los hechos. La responsabilidad penal de los detenidos deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

¿Quiénes son los detenidos y cuál es su situación?

Sandoval Bautista, de 21 años, se entregó a las autoridades a las 7:25 de la noche, según el reporte policial.

El adolescente se presentó a las 3:21 de la tarde ante el Departamento de Violencias Físicas del Distrito Judicial de Santiago. Permanece ingresado en el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, bajo custodia policial, debido a una herida en el rostro.

La Policía informó que el menor entregó una pistola Glock 19, con un cargador y cuatro cápsulas calibre 9 milímetros.

La institución atribuyó las entregas al asedio policial, aunque no ofreció en el comunicado detalles adicionales sobre las actuaciones realizadas antes de que ambos se presentaran.

¿Qué evidencias ha reportado la Policía?

Según el informe oficial, miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena una pistola institucional marca CZ, un par de sandalias y las dos motocicletas involucradas.

El reporte no precisa si las armas fueron sometidas a pruebas balísticas ni si los resultados han permitido determinar quién realizó los disparos que causaron la muerte del sargento.

Esos detalles serán relevantes para establecer la secuencia del incidente y determinar la participación que habría tenido cada persona.

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