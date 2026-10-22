Un sargento de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) e identificado como José Ramón Henríquez Mejía, de 29 años de edad, falleció la tarde de este jueves tras ser herido de bala en un incidente ocurrido en el distrito municipal La Canela, en la provincia Santiago.

Detalles preliminares sobre el caso dan cuenta de que el agente policial fue baleado cuando enfrentó a presuntos delincuentes, quienes respondieron y lo alcanzaron con un disparo fatal.

En informaciones extraoficiales se afirma que el agente policial realizaba una labor de inteligencia de manera encubierta, razón por la cual no llevaba uniforme al momento del incidente, que es investigado por las autoridades locales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tras el hecho, fuentes de la Policía Nacional en Santiago confirmaron que entregaron dos sospechosos ante las autoridades, en la sede de la Dirección Cibao Central, en Santiago, uno de estos, un menor de edad, quien, según versiones, admitió haber disparado al agente policial.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más