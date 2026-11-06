El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó este miércoles que el compromiso ciudadano no comienza al alcanzar la mayoría de edad y ejercer el derecho al voto, sino desde que los estudiantes asumen responsabilidades en las aulas.

Tras una manifestación estudiantil organizada para conmemorar el Día de la Constitución de la República, De Camps destacó el papel de las escuelas en la enseñanza de los derechos y deberes constitucionales.

El funcionario encabezó el acto de cierre del programa conmemorativo de los 182 años de la primera Constitución dominicana, promulgada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal por 32 constituyentes.

Durante su discurso, De Camps llamó a los alumnos a practicar valores como la igualdad, la libertad, el respeto y la participación en la convivencia ciudadana.

«No tendría mucho sentido estudiar el respeto y después hacerle bullying a un compañero», expresó el ministro, quien también explicó que la democracia implica escuchar opiniones diferentes y actuar con justicia hacia los demás.

El programa conmemorativo, celebrado en Santiago, incluyó una marcha desde las inmediaciones del Monumento a los Héroes de la Restauración hasta el Parque Constitución, ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, esquina Restauración. Allí se concentraron estudiantes y autoridades para recordar la fecha histórica.

Durante el acto, los alumnos escucharon una exposición del periodista y abogado Carlos Manuel Estrella sobre el significado de la Constitución. El comunicador describió el documento como el libro sagrado de los deberes y derechos ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, exhortó a los docentes a ser creativos e inspiradores en la enseñanza de la Constitución.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más