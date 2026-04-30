El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un profesor imputado de incurrir en agresión sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

El expediente indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta, había manifestado de manera expresa, su negativa.

Como parte de las evidencias, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.

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El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos depositaron la solicitud de medida de coerción.

Ambas están adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional.

La instancia fue presentada contra el imputado en el marco del proceso judicial en curso.

¿Qué sucedió?

Las autoridades detuvieron a un profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz acusado de agresión sexual contra una estudiante menor de edad.

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

Fue arrestado el 22 de abril.

Permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue pautada para el 2 de mayo.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

¿Cuándo será la audiencia?

La audiencia será este sábado 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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