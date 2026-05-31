El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra doce hombres imputados de integrar una red criminal dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego.

Los imputados son: Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez y Edward Francisco Tejada Fernández. También José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.

Más de 50 elementos de prueba

La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público fundamenta su pedido en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales, además de la gravedad de los hechos y el volumen de evidencias recopiladas.

Según el expediente, la investigación inició a raíz del arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez, el 3 de diciembre de 2025, en el sector Miraflores del Distrito Nacional. Al momento de su detención le fueron ocupadas cinco pistolas, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.

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Cómo operaba la red

De acuerdo con la acusación, los imputados integraban una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, las cuales eran ingresadas clandestinamente al territorio dominicano para su posterior venta ilícita.

Las investigaciones incluyeron análisis técnicos, extracción forense de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, vigilancia, entrevistas, seguimientos e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Estas diligencias permitieron establecer vínculos entre Gil Pérez y la estructura criminal, así como individualizar la participación de cada imputado.

Según lo establecido en el proceso, Gil Pérez declaró que las armas ocupadas le fueron entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), quien coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.

Once allanamientos y un amplio arsenal incautado

Con las autorizaciones judiciales correspondientes, el Ministerio Público ejecutó, en coordinación con la Policía Nacional, once allanamientos simultáneos en las residencias de los imputados, donde todos fueron apresados.

Durante los operativos fueron ocupados pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas y partes de fusiles, cientos de municiones, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas y chalecos antibalas. Además, se incautaron dispositivos electrónicos, registros con anotaciones de transacciones de armas, dinero en efectivo y vehículos presuntamente utilizados por la organización.

En el allanamiento a la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla también fueron ocupadas sustancias controladas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que se trataba de 71.44 gramos de cocaína clorhidratada y 52.11 gramos de cannabis sativa. En la residencia de José Luis Vignieri Rodríguez se ocuparon armas, municiones, sustancias presumiblemente narcóticas y equipos electrónicos.

Cargos imputados

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; los artículos 5 letra A, 28, 75 párrafo II y 85 letras B y D de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como el artículo 3, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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