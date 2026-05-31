Cinco meses han pasado desde la desaparición de la niña de tres años, Brianna Genao, declarada como desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025, en la comunidad rural de Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde esa fecha la incertidumbre y el dolor a rodeado a la familia, Genao-González, en Barrero Imbert y Navarrete, sobre todo para su madre, Yessica, quien han mantenido el tema vigente con publicaciones en las redes sociales, mientras se prolonga el silencio oficial, en cuanto a la investigación del caso.

Hoy, Día de las Madres, el dolor de Yessica es tal que se limita a colocar una oración a Dios en su red social.

Y es que cinco meses después, no hay rastros del paradero de Brianna Genao, a quien vieron por última vez en el "colmado de Cornelio", el alcalde pedáneo de la comunidad, pasadas las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre, cuando los lugareños se preparaban para el festejo de recibimiento del año 2026.

Ese día Brianna, fue vista en compañía de dos adolescentes, parientes suyas, que compraron golosinas en el colmado, según se ha podido ver en las grabaciones de las cámaras de los alrededores.

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Ante el silencio de las autoridades, la madre de la menor, Yésica González Rosario, mantiene viva la esperanza de reencontrarse con su hija a través de las publicaciones en su cuenta de Instagram.

"Aunque muchos digan que publicar no servirá de nada, yo no voy a rendirme. Si este es el medio que tengo para buscarte, lo usaré una y otra vez, hasta encontrarte. Nunca dejaré de buscarte, mi niña", es la descripción que Yésica González escribió en una fotografía de su hija publicada el 21 de marzo.

Las autoridades no se han referido al caso Brianna, desde el retiro de los técnicos del FBI, de la zona de Barrero, el 19 de enero de este año, para esa fecha también estuvo en la zona, el procurador fiscal Wilson Camacho.

Situación de los tíos abuelos en veremos

Mientras se esperan noticias de la niña Brianna, aún no se aclara la situación de los tíos abuelos de la menor, Rafael y Reyes Rosario Núñez, quienes, según las autoridades, habrían confesado que mataron y enterraron el cuerpo de la niña.

Los hermanos Rosario Núñez fueron apresados e interrogados, pero luego quedaron en libertad tras no encontrarse sustento legal para mantenerlos en prisión.

Rafael Rosario Núñez trabajaba en un parque de zona franca en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), como conserje, en tanto que su hermano Reyes hacía labores agrícolas en la comunidad de Barrero.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más