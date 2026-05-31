La Iglesia católica conmemora este 31 de mayo la fiesta de la Visitación de la Virgen María, una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico. La fecha recuerda el encuentro entre María y su prima Isabel, narrado en el Evangelio de San Lucas, poco después de que la Virgen recibiera el anuncio de que sería la madre de Jesús.

Según la tradición cristiana, María emprendió un viaje para visitar a Isabel, quien también esperaba un hijo: Juan el Bautista. Durante ese encuentro, Isabel reconoció a María como la madre del Salvador y pronunció palabras que forman parte de la oración del Ave María.

Una celebración de fe y servicio

La Visitación destaca valores como la solidaridad, la humildad y el servicio al prójimo. Para la Iglesia, el gesto de María de acudir en ayuda de su familiar representa un ejemplo de entrega y disponibilidad hacia los demás.

Esta festividad es celebrada en parroquias y comunidades católicas de todo el mundo mediante misas, oraciones especiales y actividades religiosas dedicadas a la Virgen María.

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Otros santos y beatos recordados este 31 de mayo

Además de la Visitación de la Virgen María, el santoral recuerda a diversas figuras de la historia cristiana:

•⁠ ⁠Santa Petronila, venerada como una de las primeras mártires del cristianismo.

•⁠ ⁠San Hermias, soldado convertido al cristianismo que murió por su fe durante las persecuciones romanas.

•⁠ ⁠San Noedema, mártir de los primeros siglos de la Iglesia.

•⁠ ⁠San Eusebio de Vercelli, obispo que defendió la doctrina cristiana frente a diversas controversias teológicas del siglo IV.

•⁠ ⁠San Pascasio Radberto, monje benedictino reconocido por sus escritos religiosos.

•⁠ ⁠Santa Camila Battista Varano, religiosa italiana destacada por su vida de oración y contemplación.

Una fecha especial para los fieles católicos

Cada día, el santoral reúne el recuerdo de hombres y mujeres que dejaron huella en la historia del cristianismo. Este 31 de mayo, la atención se centra especialmente en la Visitación de la Virgen María, una celebración que invita a reflexionar sobre la fe, la fraternidad y el servicio a los demás.Palabras clave: Santoral, Virgen María, Iglesia católica.

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