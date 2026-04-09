El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra cinco hombres acusados de la muerte a tiros de un agente policial, en un hecho ocurrido el pasado 5 de abril de 2026 en la avenida San Martín, sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) contra Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte, Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro), José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) y Yoel Hernández Jiménez (Joel).

De acuerdo con la investigación, la víctima, el mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, se desplazaba pasada la medianoche a bordo de una motocicleta Honda CBR600RR, cuando se detuvo a verificar su teléfono celular, momento en que fue interceptado por los imputados, quienes se trasladaban en tres motocicletas.

Mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco

El expediente establece que José Miguel Guillermo de Jesús y Yoel Hernández Jiménez, portando armas de fuego, abordaron al agente con fines de despojarlo de sus pertenencias. Al intentar repeler la acción, el oficial recibió múltiples disparos que le ocasionaron la muerte.

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El hecho quedó captado por cámaras de vigilancia y fue presenciado por un testigo, lo que permitió a miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana identificar a los implicados mediante el análisis de los videos levantados en la escena. En el proceso también fue identificado Yeison Nivar Pérez (Mandraque), quien falleció tras ser abatido por agentes policiales.

Durante las pesquisas, las autoridades obtuvieron evidencias clave mediante entregas voluntarias, incluyendo prendas de vestir, motocicletas y un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el crimen.

La jueza Franchesca Potentini, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción para el próximo sábado, acogiendo una solicitud de la defensa que pidió más tiempo para preparar sus argumentos.

Calificación jurídica

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores; los artículos 295 y 304, sobre homicidio voluntario y sus agravantes; así como los artículos 379 y 382, vinculados al robo agravado.

Asimismo, los imputados enfrentan cargos por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo que implica el uso ilegal de armas de fuego en la comisión del hecho.

El órgano acusador sostiene que la gravedad de los delitos, la forma en que ocurrieron los hechos y el peligro de fuga justifican la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción.

El proceso continúa en la jurisdicción de atención permanente, donde el tribunal deberá decidir en los próximos días si acoge la solicitud del Ministerio Público.

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