Dominicanos respaldan que los ingresos consulares vayan a la Cuenta Única del Tesoro

La reforma estructural del sistema consular impulsada por el presidente Luis Abinader ha encontrado apoyo entre los dominicanos.

El 93.99 % de los participantes en la encuesta del portal Acento.com.do considera efectivo que el dinero recaudado por los consulados pase a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Solo el 4.59 % se opone a la medida.

El respaldo es aún más contundente en la red social X, donde el 100 % de los consultados se manifestó a favor.

La pregunta fue lanzada tras el anuncio del canciller Roberto Álvarez, quien el pasado 6 de abril informó que todos los ingresos generados por los servicios consulares serán administrados directamente por el Estado.

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El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Antonio Díaz Vargas, explicó que la medida busca corregir "distorsiones históricas" en el manejo de esos fondos y se implementará de forma gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas.

¿Consideras efectivo que el dinero del consulado entre a la cuenta única del tesoro?

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Transparencia sí, pero con vigilancia

Aunque los números reflejan un consenso casi total, los comentarios de los lectores en Facebook e Instagram matizan ese entusiasmo con una dosis importante de escepticismo.

"Claro, aquí cada peso tiene que ser trazable", escribió un usuario, sintetizando el argumento central de quienes apoyan la medida. Otro lector celebró la decisión con un tono más político: "Gracias señor presidente por poner orden con todas las decisiones malas del pasado, hoy otro botín político va a las arcas del Estado, más escuelas, más hospitales, más carreteras".

Sin embargo, la desconfianza sobre la ejecución real de la reforma apareció de inmediato. "Estaría de acuerdo, siempre y cuando no se lo vayan a robar como han estado haciendo", advirtió otro comentarista. En la misma línea, un lector en Instagram fue más técnico y crítico: "Para que no se vayan con el amague, dicen que se va a implementar 'gradualmente’… ya saben el significado", en referencia a que la implementación escalonada podría diluir el impacto de la medida.

El sistema anterior, bajo la lupa

Varios comentarios pusieron el foco en cómo funcionaba el esquema hasta ahora. Según un lector en Instagram con conocimiento del mecanismo: "Los ingresos según la tarifa son enviados vía cheques al fondo de Cancillería. Solo cambiará el destinatario, que ahora será Tesorería. Lo que se cobra sobre la tarifa se queda en manos de los cónsules". La observación apunta a que la reforma podría ser parcial si no se regula también ese margen que permanece fuera del control estatal.

Otros lectores aprovecharon para señalar el perfil de quienes ocupan los cargos consulares: "¿Cómo es posible que estos servidores públicos tengan el privilegio de que a través de sus relaciones con el poder político logren que se les nombre en funciones consulares?", cuestionó un participante, mencionando casos de funcionarios destituidos de otras instituciones —Minería, Interior y Policía, Agricultura— que habrían aterrizado en puestos consulares.

La demanda de mayor fiscalización también incluyó a los escalones más altos de la diplomacia: "Pero también bájenle los beneficios a los embajadores. Investiguen lo que viven y gastan a cuenta del gobierno en esos países", pidió un lector en Instagram.

La reforma, que contempla además mejoras salariales para el personal consular, será aplicada de manera progresiva en los más de 50 consulados generales y secciones consulares que la República Dominicana mantiene en el exterior.

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