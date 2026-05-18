El Ministerio Público concluyó este lunes con la presentación de los elementos de prueba en el nuevo juicio seguido contra Wander Samuel Franco Aybar, procesado en Puerto Plata por abusar psicológica y sexualmente de una adolescente.

Durante la jornada de este lunes, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata presentaron a siete peritos que declararon sobre las pericias realizadas, confirmando la relación de Wander Franco con la menor de edad, además de conversaciones en las que la madre de la víctima le solicitaba dinero al procesado para permitirle estar con la adolescente.

El Ministerio Público sostiene que, por la contundencia de las pruebas, Franco Aybar, quien el pasado año fue condenado en primera instancia a dos años de prisión bajo cumplimiento de reglas, debe ser condenado en este nuevo juicio a cinco años de prisión y que se ordene el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario.

La madre de la víctima, quien fue condenada inicialmente a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, ahora también es procesada por los mismos delitos en el nuevo proceso judicial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con la exposición de los expertos, este lunes, también se estableció el daño psicológico presentado por la menor de edad y se confirmó la existencia de la relación, así como los bienes y el dinero entregado por Wander Franco a la madre, como una forma de silenciarla para que no lo denunciara.

Los testigos confirmaron la transferencia que le hizo en enero de 2023 la madre del procesado a la progenitora de la víctima por un monto de un millón de pesos.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, tras el inicio del nuevo juicio procedieron a la reproducción de 66 pruebas documentales, 19 periciales y 17 audiovisuales, así como 14 materiales y 16 testimoniales, entre ellos, los siete peritos presentados en la jornada de este lunes. También, presentaron una prueba ilustrativa.

“Incorporamos con los peritos sus informes periciales, donde se ven imágenes vinculantes, audios y videos de la trama y la consumación del ilícito”, detalló el fiscal Cordero Jiménez, quien dijo que otros informes periciales, que también forman parte de los elementos de prueba del Ministerio Público, serán incorporados al juicio por su lectura.

Con la incorporación de dichos informes suman más de un centenar la pruebas con las que el Ministerio Público sustenta su acusación en el nuevo juicio que inició el pasado jueves, 14 de mayo de 2026.

El proceso es conocido por un tribunal colegiado ad hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo preside, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, integrada por los magistrados Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi.

Los representantes del Ministerio Público reiteraron que la reproducción íntegra de las pruebas permitirá al tribunal valorar nuevamente la gravedad de los hechos y adoptar una decisión ajustada a derecho en las audiencias que continuarán los días 20, 21 y 22 de mayo de 2026, conforme al calendario fijado por el tribunal.

El juicio continúa el próximo miércoles.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más