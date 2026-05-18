Banco Popular y AINEP firman alianza estratégica en favor de la educación de calidad

El Banco Popular Dominicano y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) suscribieron una alianza estratégica orientada a promover una educación de calidad en los centros educativos miembros de la asociación, mediante un programa de actividades formativas dirigidas a estudiantes, docentes, directores, personal administrativo y padres y tutores de los colegios afiliados, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema educativo del país.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años renovables, fue firmado por Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable; y Wara González, presidenta de AINEP, en representación de la asociación.

Una agenda formativa integral

A través de esta alianza, el Banco Popular pondrá a disposición de los colegios afiliados a AINEP un portafolio de iniciativas formativas sin costo, que comprende el programa Finanzas con Propósito, talleres sobre buenos tratos y convivencia escolar, capacitaciones en tecnología y herramientas digitales, sesiones de Masterclass Popular, con expertos invitados en temas de interés para la comunidad educativa; así como actividades de sensibilización sobre sostenibilidad y cultura de las 3R, orientadas a reducir, reutilizar y reciclar.

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Adicionalmente, la entidad financiera ofrecerá apoyo en congresos, talleres y demás actividades académicas que la asociación organice durante la vigencia del acuerdo, respaldando de este modo la oferta formativa que AINEP pone a disposición de sus centros miembros.

Al referirse al alcance de la iniciativa, Christopher Paniagua destacó que esta alianza con AINEP refuerza el compromiso institucional del Popular con el desarrollo educativo del país:

“En el Banco Popular creemos firmemente que, cuando apoyamos la educación, sembramos progreso; y cuando sembramos progreso, contribuimos al bienestar de la nación. Detrás de cada estudiante hay un sueño, una familia llena de esperanza y un país que se prepara para enfrentar los desafíos de futuro. Seguir impulsando estas iniciativas formativas nos permite continuar fomentando valores, competencias y conocimientos clave para el desarrollo humano y social de la nación”, expresó el presidente ejecutivo de la entidad bancaria.

Por su parte, González agradeció la confianza depositada en AINEP y subrayó el valor de contar con un aliado de la trayectoria de la entidad financiera: “Este es un paso importante en un camino que hemos venido transitando hacia una visión compartida de la educación como base del desarrollo social. Como asociación asumimos esta tarea acompañando a nuestras instituciones, y a través de ellas, a las personas que la forman: estudiantes, docentes, directores y familias”, afirmó la presidenta de AINEP.

Compromiso sostenido con la educación dominicana

Esta nueva alianza se suma al amplio conjunto de iniciativas y programas que el Banco Popular impulsa en favor de la educación dominicana, área que constituye uno de los pilares centrales de su estrategia de sostenibilidad y banca responsable.

Entre estos esfuerzos destaca el programa de becas Excelencia Popular, mediante el cual la organización financiera otorga, en alianza con instituciones académicas del país, becas completas a jóvenes meritorios para cursar estudios superiores y técnicos, complementadas con formación en finanzas personales, emprendimiento, cultura digital y buenos tratos, así como con la entrega de un equipo informático y la oportunidad de realizar pasantías en la institución.

A estas iniciativas se añaden el Congreso Internacional de Educación APRENDO, organizado junto a Acción Empresarial por la Educación (EDUCA); la Academia Finanzas con Propósito con certificaciones en educación financiera; la Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.”; y un sostenido respaldo a universidades, congresos académicos y proyectos de fortalecimiento docente, con los que el Banco Popular reafirma su convicción de que invertir en educación es invertir en el futuro de la República Dominicana.

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