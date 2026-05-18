El sargazo continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales que afectan las costas dominicanas, con impacto directo sobre el turismo, la pesca y la economía de miles de familias vinculadas a esas actividades.

Ante esa situación, el Gobierno de Japón realizó una donación de 200 millones de yenes destinada a fortalecer las labores de limpieza, recolección y manejo del sargazo en playas y zonas costeras de República Dominicana.

El viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo (Mitur), Carlos Peguero, destacó la importancia del aporte y afirmó que la llegada masiva de sargazo afecta la competitividad del sector turístico dominicano.

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“La llegada de sargazo afecta la competitividad de nuestro turismo”, expresó el funcionario.

Peguero también agradeció al canciller Roberto Álvarez por la coordinación de la iniciativa y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por el seguimiento dado al proceso para concretar la cooperación internacional.

Asimismo, aseguró que las autoridades garantizarán el uso eficiente y transparente de los equipos donados por Japón para enfrentar la acumulación del alga en las costas del país.

La llegada recurrente de sargazo se ha convertido en una preocupación creciente para los destinos turísticos del Caribe, debido a sus efectos ambientales, sanitarios y económicos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más