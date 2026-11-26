El Ministerio Público arrestó este jueves 26 de noviembre a Junior Concepción Alcántara, propietario y administrador del canal de YouTube ManolaTV, por su presunta vinculación con delitos de alta tecnología relacionados con la difusión de contenidos que, según las autoridades, afectan el honor, la reputación y la identidad del periodista Marino Zapete.

El arresto se produjo mediante una orden judicial en el municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan, como parte de una investigación por presuntas violaciones a los artículos 10, 17, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) informó que el proceso comenzó a raíz de una querella con constitución en actor civil presentada por Zapete, a través de sus abogados, el 7 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el órgano persecutor, las investigaciones identificaron una serie de publicaciones realizadas en redes sociales y plataformas digitales que presuntamente contienen material difamatorio e injurioso contra el comunicador.

Investigan video con supuesta manipulación de imagen y voz de Marino Zapete

Según la querella, el 15 de agosto de 2025, Concepción Alcántara publicó en su canal de YouTube un video en el que supuestamente fueron utilizadas imágenes del periodista Marino Zapete, alteradas y acompañadas de audios manipulados para transmitir un mensaje falso.

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El Ministerio Público sostiene que el contenido utilizó materiales audiovisuales originales de programas en los que Zapete ejercía su labor periodística, los cuales habrían sido modificados mediante herramientas informáticas.

La investigación también señala que el video incluía una imagen de apertura editada, en la que aparecían fotografías de Zapete junto al presidente de la República, acompañadas de afirmaciones que la parte querellante considera falsas y difamatorias.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público obtuvo autorización judicial para captar y extraer datos, imágenes, videos, audios, textos y otros contenidos digitales relacionados con las publicaciones investigadas.

Según las autoridades, estas actuaciones permitieron identificar múltiples contenidos difundidos desde la plataforma ManolaTV que presuntamente afectaban la identidad y reputación del periodista.

Video investigado superó las 117,000 visualizaciones

El Ministerio Público informó que el video objeto de investigación acumuló más de 117,000 visualizaciones, mientras que el canal ManolaTV contaba con más de 192,000 suscriptores.

Asimismo, indicó que un informe técnico pericial del 20 de septiembre de 2026, elaborado bajo autorización judicial, identificó indicios técnicos y visuales de procesos de edición audiovisual en el contenido publicado con la imagen de Marino Zapete.

La investigación también incorporó una certificación emitida el 18 de agosto de 2026 por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

Según el documento, Junior Concepción Alcántara figura como titular del signo distintivo ManolaTV, registrado desde el 3 de julio de 2023.

Las autoridades señalaron que el investigado reside en el sector Buena Vista II, de Santo Domingo Norte.

Ministerio Público señala ingresos millonarios por monetización

Otro de los aspectos expuestos por el Ministerio Público está relacionado con los ingresos económicos generados por la plataforma digital.

Según la institución, las investigaciones permitieron establecer que Concepción Alcántara recibió pagos de Google LLC por concepto de monetización, cuyos montos acumulados alcanzarían millones de pesos.

El órgano persecutor incluyó esta información entre los elementos recopilados durante las diligencias relacionadas con la actividad de la plataforma.

No obstante, los señalamientos forman parte de una investigación en curso y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.

Solicitarán medida de coerción

El Ministerio Público informó que Junior Concepción Alcántara será presentado ante el tribunal correspondiente y que se dispone a solicitar una medida de coerción en su contra.

La institución no especificó en su comunicado qué medida solicitará ni la fecha exacta de la audiencia.

El proceso se desarrolla bajo las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, mientras las autoridades continúan las actuaciones judiciales derivadas de la querella presentada por Marino Zapete.