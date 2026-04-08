El Ministerio de Trabajo llamó este miércoles a los empleadores a flexibilizar las jornadas laborales y posponer las actividades comerciales no esenciales en las zonas vulnerables afectadas por las lluvias, en atención a las informaciones suministradas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La institución explicó que, debido al fenómeno meteorológico que ha impactado distintas áreas del país y ante la continuidad de condiciones atmosféricas adversas en gran parte del territorio nacional, los empleadores deben implementar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

En ese sentido, el Ministerio recomendó ajustar horarios y esquemas de trabajo para facilitar que el personal pueda retornar a sus hogares de forma segura, especialmente en localidades donde se registren mayores riesgos por inundaciones, crecidas de ríos o deterioro de las vías.

Asimismo, exhortó a las empresas cuyos colaboradores puedan realizar sus funciones a distancia a implementar la modalidad de teletrabajo, “de común acuerdo”, como una medida que permita mantener la continuidad de las operaciones sin exponer a los empleados a traslados innecesarios.

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El Ministerio de Trabajo recordó que estas disposiciones no deben implicar la pérdida de beneficios, derechos o prerrogativas para los trabajadores, y subrayó que las acciones deben mantenerse hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

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