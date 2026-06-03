El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) celebró este miércoles el tercer Festival Nacional de Lectura, un espacio en el que estudiantes del Primer Ciclo del Nivel Primario de las 18 regionales educativas del país mostraron los avances alcanzados en el proceso de alfabetización inicial.

La actividad, orientada a fomentar el amor por la lectura desde los primeros años escolares, contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, junto a autoridades educativas, docentes, familias y estudiantes de distintas provincias.

Durante sus palabras, el ministro De Camps afirmó que la lectura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas.

“Cuando uno ve a un niño leyendo con entusiasmo y con seguridad, descubriendo el placer de comprender una historia, uno entiende que educar no consiste solamente en transmitir contenidos. Educar también es despertar curiosidad, desarrollar imaginación y ayudar a que un niño descubra que puede comprender el mundo por sí mismo”, expresó De Camps.

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Alfabetización temprana como prioridad

De Camps sostuvo que la alfabetización temprana ocupa un lugar central dentro de la política educativa y constituye una de las metas priorizadas del Gobierno dominicano.

“Y precisamente para fortalecer ese proceso impulsamos programas como Con Base, orientados a acompañar a nuestros niños y niñas en el desarrollo de la lectura, la comprensión y el amor por aprender desde las primeras etapas escolares”, afirmó.

El titular de la cartera educativa señaló que iniciativas como el Festival Nacional de Lectura permiten evidenciar los logros alcanzados por los estudiantes y fortalecen el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad en torno a la formación de los niños.

“Aprender a leer en los primeros años transforma profundamente la manera en que un niño aprende, se expresa y se relaciona con la escuela. Y en una época donde el mundo cambia tan rápido, formar niños capaces de leer, pensar, comprender y expresarse bien se vuelve todavía más importante. Porque un niño que lee bien tiene más oportunidades de aprender, de crecer, de construir criterio, de defender sus ideas y de encontrar oportunidades a lo largo de toda su vida”, agregó De Camps.

Raquel Arbaje destaca rol de la familia

En tanto, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, destacó el papel transformador de la lectura y la importancia de aprender a leer en edad temprana.

“La lectura nos hace libres”, expresó Arbaje.

Asimismo, exhortó a los padres, madres y tutores a involucrarse en el desarrollo educativo de los niños, al afirmar que “un niño no se educa sin la familia”.

Estudiantes muestran avances en lectura

El Festival Nacional de Lectura forma parte de los esfuerzos que desarrolla el Ministerio de Educación para fortalecer la alfabetización inicial en la etapa oportuna y promover experiencias educativas que estimulen la creatividad, la comprensión lectora y el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes.

Durante la jornada, los estudiantes presentaron cuentos, poesías, dramatizaciones, canciones y otras expresiones artísticas vinculadas a la lectura, mostrando los aprendizajes alcanzados en las aulas.

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