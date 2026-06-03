El pasaporte electrónico de la República Dominicana fue distinguido como el mejor nuevo documento de identidad y viaje de América Latina durante la conferencia High Security Printing Latin America, celebrada en Guatemala, donde especialistas del sector evaluaron innovaciones tecnológicas y mecanismos de seguridad implementados en documentos oficiales de la región.

El reconocimiento fue otorgado en un foro regional especializado

La distinción corresponde al premio High Security Printing Latin America Award en la categoría Best New ID/Travel Document Series, una categoría que reconoce los avances en diseño, seguridad e innovación tecnológica aplicados a documentos de identidad y de viaje.

Según los organizadores del evento, el jurado tomó en consideración elementos como el diseño del documento, las tecnologías de protección de identidad incorporadas, los sistemas de seguridad física y electrónica y la capacidad para cumplir con estándares internacionales orientados a prevenir fraudes y falsificaciones.

La premiación tuvo lugar durante la conferencia anual High Security Printing Latin America, considerada uno de los principales espacios de discusión técnica sobre seguridad documental en la región.

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Las autoridades destacan la modernización de los documentos oficiales

El reconocimiento fue recibido por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, junto con representantes de las empresas involucradas en el diseño y desarrollo de las soluciones tecnológicas implementadas en el nuevo documento.

Un proceso de transformación documental

Durante la actividad, Ramírez señaló que el nuevo pasaporte incorpora estándares internacionales de seguridad que buscan fortalecer los mecanismos de autenticación y protección de la identidad de los ciudadanos dominicanos.

El funcionario vinculó el reconocimiento con los procesos de modernización impulsados en distintos documentos oficiales del país, entre ellos el pasaporte, la cédula de identidad y la licencia de conducir.

Seguridad documental y movilidad internacional

La implementación de pasaportes electrónicos se ha convertido en una tendencia global en los últimos años. Estos documentos integran componentes digitales y biométricos que permiten una verificación más eficiente de la identidad de los viajeros y reducen los riesgos de alteración o falsificación.

En América Latina, varios países han adoptado sistemas similares como parte de estrategias de fortalecimiento de la seguridad fronteriza y de adecuación a los requisitos establecidos por organismos internacionales relacionados con la aviación civil y el control migratorio.

La República Dominicana inició la emisión del pasaporte electrónico como parte de un proceso de actualización tecnológica de sus documentos oficiales. Las autoridades han sostenido que la incorporación de nuevas medidas de seguridad busca mejorar la confiabilidad del documento tanto en los controles nacionales como en los internacionales.

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