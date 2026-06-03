Los ministerios de Salud Pública y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) firmaron una resolución que establece parámetros académicos y clínicos para la certificación de títulos de profesionales de la salud formados en el extranjero, con especial atención a las especialidades médicas y programas virtuales o semipresenciales.

Parámetros para la evaluación

La resolución establece los parámetros para la evaluación y reconocimiento de títulos extranjeros, asegurando su equivalencia con los requisitos exigidos en la República Dominicana, especialmente en lo relativo a la carga académica, la formación clínica supervisada y las competencias profesionales.

A la vez, incorpora disposiciones específicas para las formaciones realizadas en el extranjero bajo modalidad virtual o semipresenciales, a fin de verificar que cumplan con los criterios necesarios para su validación, particularmente en aquellas áreas donde el componente práctico resulta indispensable, como las especialidades médicas.

Durante el acto de firma, los ministros, Víctor Atallah y Rafael Santos, destacaron que esta medida fortalece la rectoría del Estado en materia de regulación del ejercicio profesional en salud, al tiempo que contribuye a proteger la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios sanitarios.

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Esta resolución no pretende limitar el acceso a formación académica legítima, sino asegurar que toda especialidad médica reconocida oficialmente por el Estado dominicano responda a estándares equivalentes a los nacionales, en particular respecto a su carga práctica presencial y supervisión clínica, y que sean debidamente acreditados por el órgano rector del país de origen, indicó Atallah.

Mientras que, Rafael Santos aseguró que dicha resolución tiene como objeto establecer los criterios y procedimientos mediante los cuales el Mescyt reconocerá, legalizará o certificará títulos extranjeros, con especial atención a las especialidades médicas.