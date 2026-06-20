Millones de ciudadanos en Brasil fueron despertados durante la madrugada de este sábado por una falsa alerta de emergencia extrema enviada a sus teléfonos móviles, un incidente que las autoridades atribuyen preliminarmente a un posible ataque informático y que llevó a la suspensión preventiva del sistema oficial de notificaciones mientras avanzan las investigaciones.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando la plataforma Defensa Civil Alerta emitió un aviso bajo la categoría de "Alerta Extrema" hacia teléfonos móviles de distintas regiones del país.

El mensaje, que únicamente contenía la palabra "misantropía", llegó a usuarios de ciudades como Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador y Campo Grande, generando sorpresa y preocupación entre millones de personas.

De acuerdo con la información oficial, la alerta habría sido activada de manera remota por una persona ajena al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil, lo que abrió la hipótesis de una vulneración de los mecanismos de seguridad de la plataforma.

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Gobierno suspende el sistema e inicia investigación

La Policía Federal analizará el origen del incidente

El Ministerio de Integración y Desarrollo Regional informó que el sistema fue desactivado de forma preventiva mientras se verifican las condiciones de seguridad y se determina cómo fue posible el envío del mensaje.

Las autoridades consideran que el episodio probablemente responde a un ataque de hackers, por lo que solicitaron la intervención de la Policía Federal para esclarecer responsabilidades e identificar a los autores.

La plataforma permanecerá fuera de servicio hasta que existan garantías de que el sistema puede operar sin riesgo de nuevas intrusiones.

Un sistema diseñado para salvar vidas

Las alertas llegan incluso a teléfonos silenciados

Defensa Civil Alerta utiliza tecnología de difusión celular que permite enviar mensajes directamente a todos los dispositivos ubicados dentro de una zona determinada, sin necesidad de que los usuarios se registren previamente.

El sistema está concebido para advertir sobre situaciones de riesgo inminente, como inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas severas y otros desastres naturales, mediante una señal sonora especial que puede activarse incluso cuando el teléfono permanece en modo silencioso.

Precisamente por el alto nivel de prioridad de estas notificaciones, el falso aviso provocó que millones de personas fueran despertadas en plena madrugada.

El incidente pone de relieve los desafíos que enfrentan los gobiernos en materia de ciberseguridad, especialmente cuando se trata de plataformas destinadas a la protección civil. Un acceso indebido a sistemas de alerta masiva puede generar pánico, reducir la confianza ciudadana en las comunicaciones oficiales y afectar la capacidad de respuesta durante emergencias reales.

Especialistas en seguridad informática han advertido en diversas ocasiones que este tipo de infraestructuras críticas requieren mecanismos permanentes de autenticación, monitoreo y respuesta frente a intentos de intrusión.

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